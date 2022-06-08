幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」和娘家差超多　媳爆心寒

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前到確診女兒的租屋處送東西，結果婆婆得知後，覺得有傳染風險，於是冷漠地警告她；而母親得知孫女染疫後，則是不斷提醒和關心，還表示娘家有空房，也能幫忙準備三餐，天差地別的反應讓她不禁感慨，「一樣是阿嬤，怎麼差這麼多？」

女網友在「靠北婆婆2.0」緩緩說道，「女兒租屋在外確診新冠肺炎，今天幫她準備一些東西，拿去租屋處給她，東西放門口就離開，而婆婆因為有慢性病，堅持不打疫苗，孩子怕傳染給阿嬤，選擇不回家隔離。」

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身為母親的她，看到孩子這麼懂事，忍不住心疼，反觀婆婆，沒有一通關心的電話就算了，當她從女兒租屋處返家時，竟責問她「為什麼還敢回家，不怕傳染給我嗎？如果我染疫過世，也會拉著妳一起去死。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

聞言，她不由得心寒，只回了句自己也會害怕；同時，對於婆婆大小眼的態度更是無言以對，很想反問道「妳也是會出門，去接妳小兒子大班的女兒回家，會跟小兒子夫妻碰面，路上也會接觸其他人，被誰傳染還不知道呢？」

最後，原po話鋒一轉，鼻酸地說「娘家媽媽知道我女兒確診，怕沒東西吃，一直提醒我要幫她準備什麼東西，甚至叫我載女兒回去，她有空房間可讓她單獨一室，也會幫她準備三餐。我回絕了，因爸爸化療抵抗力不好，我媽雖有打滿三劑，但我也怕啊！」

對此，網友們紛紛回應，「自私啊！從確診就可以看出來人性」、「婆婆媽媽的不同」、「婆婆永遠把媳婦當外人」、「等婆婆老了需要人照顧時，再請她老人家一邊涼快去」、「婆婆就像後母一樣，半路認來的要叫媽，都是沒血緣關係的，好與壞只能碰運氣，跟親生的一定有差」。

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