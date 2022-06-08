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3歲兒確診「驚見危險1症狀」　媽嚇送急診：家裡一定要備好2東西

▲▼母嬰,寶寶（圖／記者劉維榛攝）

▲孩子確診退燒後，竟出現低溫與皮膚斑駁症狀。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「除了注意高溫，也要注意低溫！」一名媽咪表示，一家三口都確診，其中3歲兒子退燒後，在深夜出現34.4度的低溫、嘴唇微白且「四肢有紫色狀紋路」的狀況，嚇得原PO趕緊叫救護車。急診醫師也趕緊安排檢查，兒子住院3天才好轉出院，對此，原PO提醒，除了注意孩子低溫，家長也務必備妥「2樣東西！」

一名女網友在臉書《家有男孩崩潰日常》透露，自疫情炸開後，她酒精一刻也不離身，無奈一家三口仍被Omicron纏上，歷經煎熬照顧兒子到康復，原PO提醒家長們，「除了注意『高溫』，也要注意『低溫』，除了備好『血氧機』也要備好『氧氣瓶』！」

另外，原PO也強調，每天盡量紀錄孩子身體狀況，包括體溫、血氧、心跳、攝取食物與水份，原PO在白天與晚上也會觀察孩子活動力。

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►「夜晚」發燒時，盡量每小時量一下體溫/血氧/心跳。

►「白天」除了基本量體溫/血氧/心跳，也要注意小朋友的氣色神色、精神狀態、活動力及食慾。

接著切入重點，原PO緩緩道來，5月22日早上，3歲兒子突然發高燒，「持續大約兩天的燒退燒退」，吃藥後有退燒，所幸沒有燒到40度以上。到了24日，原PO說，兒子歷經第五次燒退後，卻出現體溫偏低的狀態，「大概落在36.5至35.5度之間，但活動力跟食慾都還不錯，決定持續觀察並紀錄。」

26日約莫是深夜12點多，兒子在沒發燒情況下出汗，原PO透露，之前也有過一、兩次，同樣出汗後體溫又降低了一點，當時她直覺不太對勁，立刻量兒子體溫跟血氧、心跳，結果體溫已經降到34.4度，「雖然血氧值還在安全範圍但心跳有變慢」，但加上嘴唇顏色有點發白，因此原PO當機立斷要叫救護車。

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

原PO補充表示，孩子體溫出現35度以下要馬上送醫，等待救護車同時，她趕緊找出家裡備用的氧氣瓶，「氧氣瓶按兩口給兒子，再把睡夢中的兒子叫醒，確定他的意識清醒」，不久後救護車已經抵達。

當下一片混亂，原PO揪心表示，兒子在醫院雖然意識清醒，但四肢已出現了皮膚斑駁，「四肢有紫色狀紋路，『肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗』也是要緊急送醫的警訊！」

恰好當天急診值班醫師是小兒專科女醫師，她馬上安排抽血、肺部X光檢查，並讓孩子住院3天觀察，所幸孩子可以返家照護。

原PO轉述醫師說法，「孩子在高燒後，會呈現低溫的狀態其實算是正常的情況，但大多應該會在24小時後回復正常的體溫，體溫偏低要緊急送醫是正確的觀念。」原PO也感謝直呼，幸好我們沒有忽略了這些危機的警訊，也即時受到救助。

面對一家三口都確診，原PO也呼籲大家，「拜託可以打疫苗一定要去，然後為了強壯自體免疫力，平常要定時補充營養維他命，這個可惡的病毒正在強烈的攻擊我們，唯有提升自身免疫能力才能不容易被擊敗。」

文章曝光後，底下網友直呼長知識，「爸爸媽媽、小寶貝都辛苦了，謝謝妳特別分享這個經驗」、「謝謝媽咪分享，辛苦了，看了文章跟著捏一把冷汗」、「這訊息好重要，謝謝分享」、「低溫很容易被忽略了，感覺需要多觀察一陣子才能放鬆啊」、「建議居家環境保持通風對流」、「我又長知識…因為我跟孩子也是確診，目前都好」。

另有過來人也分享，「我的小孩也曾經燒了幾天後低體溫，打電話到急診室，護士請我們幫她保溫，立馬開電毯給她，後來只要醫生開退燒藥，都會特別和醫生提醒她曾經這樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝家有男孩崩潰日常）

▲家長也看了好揪心。（圖／翻攝家有男孩崩潰日常）

▲▼新北疫情0530。（圖／新北市府提供）

▲兒童確診「6症狀」可自行就醫。（圖／新北市府提供）

COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件（指揮中心訂定）：

一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫（警訊表徵/就醫警訊）：

（一）發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗；（二）退燒後持續活動力不佳；（三）退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；（四）持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；（五）超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫/緊急自行就醫條件）：
（一）抽搐；（二）意識不佳；（三）呼吸困難或有胸凹現象；（四）唇色發白或發紫；（五）血氧飽和度低於94%（如家中有）；（六）肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

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