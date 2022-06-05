LIVE／處理母喪卻遭綠營批神隱　侯友宜說明新北最新疫情

記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，新北市長侯友宜遭質疑神隱、爽過端午節，引起社會關注。對此，新北市政府將在5日下午召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情說明會，侯友宜預計將親自現身最新進度，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

新北男童恩恩染疫病逝，恩恩父親要求新北市政府提供錄音，卻一直無法拿到關鍵錄音檔。民進黨新北市議員戴瑋姍日前批評，侯友宜以拖待變太冷血；民進黨副秘書長林鶴明則質疑，侯友宜神隱爽過端午節。

行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，孩子都是大家心頭的寶貝，小生命的消失讓人深感遺憾和痛苦，恩恩的父母親一定最想知道真相。

蘇貞昌說明，在恩恩的父母親要求指揮中心之後，1922立刻提供相關資料，對於地方衛生局、消防局的橫向聯繫，如果有相關的需要處理，也希望能給都讓孩子的父母親趕快取得。

根據新北市政府幕僚私下表示，侯友宜並非去過端午節，而是因為母親在5月23日辭世，依照民間習俗，子女需要為辭世的長輩做七，這個禮拜則是侯友宜要為母親做二七，因此近日才未現身。

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，今天國內新增6萬2110例新冠肺炎病例，分別為6萬2080例本土個案、30例境外移入，新增中重症252例，其中死亡124人，本土病例以高雄市9232例為最多，新北市佔9026例居次。

▼新北市長侯友宜關懷兒童疫苗施打情形。（圖／新北市政府提供）

