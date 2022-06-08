iOS 16鎖定螢幕大變革　四大新功能使用更自由

▲iOS 16鎖定畫面更新。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

在iOS 16中，蘋果對 iOS 鎖定畫面進行全面改造，讓這個畫面可以依照用戶需求自由定義，且能夠加入豐富的小工具。雖然iOS 16還未正式對外發布，不過目前已經有測試版可以使用。

個人化的「鎖定畫面」

在 iOS 16 中，「鎖定畫面」變得更個人化、亮麗且實用。新的多層次效果優美地將照片主題呈現在「鎖定畫面」上時間的前方，創造景深效果。使用者也可以透過富有表現力的樣式類型和顏色選擇，自由改變日期與時間的外觀。

▲可個人化鎖定螢幕。（圖／蘋果提供）

靈感來自 Apple Watch 的複雜功能，「鎖定畫面」上的小工具可以輕鬆、一目瞭然地獲取資訊，例如即將到來的行事曆事件、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度。

專注模式

專注模式和「鎖定畫面」連結，讓使用者可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具。只要滑到相應的「鎖定畫面」，使用者即可輕鬆開啟「專注模式」。在「專注模式」過濾條件下，「行事曆」、「郵件」、「訊息」和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容。

▲iOS 16專注模式。（圖／蘋果提供）

即時動態

協助使用者直接從「鎖定畫面」即時掌握進行中的事項，例如體育比賽、健身訓練、共乘或餐點外送等，只要看一眼手機就能確認。

▲可以從桌面小工具確認比分。（圖／蘋果提供）

通知

為了避免太多通知阻擋畫面，通知經過重新設計，改為從底部向上展開，確保使用者能清楚地看到個人化的「鎖定畫面」，也可以自由設定選擇是否顯示通知。

▲通知改為下方顯示。（圖／蘋果提供）