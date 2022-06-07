蘋果必須妥協！歐盟達成協議　所有新手機將採用「USB-C」接口

▲蘋果長年都採取Lightning接口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒The Verge 報導，歐盟希望能統一充電器規格，目前已經達成協議，要求未來所有新手機都使用USB-C接口進行充電，也就是說，包括蘋果iPhone 在內的未來所有智慧手機，都要採用USB-C。

除手機外，這些規則也適用於其他電子設備，包括平板、相機、耳機和電子閱讀器，除了同意使用通用充電接口外，歐盟還達成統一的「快速充電」標準相關協議。

歐洲議會內部市場和消費者保護委員會，先透過Twitter 公佈此事，包括手機、平板電腦、電子閱讀器、相機和耳機等都將採用USB-C 接口、統一快速充電技術、充電器銷售與手機本體銷售分開。

The Verge 表示，該協議對蘋果影響最大，因為蘋果是唯一仍使用專用接口的廠商，2021年，蘋果在全球售出2.41 億支iPhone，其中約5600 萬支在歐洲售出，顯示歐洲地區市場對蘋果也是十分重要的一塊。

The Verge 表示，歐盟的用意是希望藉此減少電子垃圾，也希望不需要搭配附贈充電器，因為很多消費者家裡已經有充電器了。歐盟預估，這可為消費者每年省下2.5億歐元的不必要支出，每年減少1萬1千噸的電子垃圾。

天風國際分析師郭明錤曾預測，蘋果會考慮在 2023 年將 iPhone 15 系列從 Lightning 接口轉至 USB-C 接口，彭博社記者 Mark Gurman 也證實這一傳聞，並稱蘋果已在測試新機。