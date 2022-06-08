遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

圖、文／CTWANT

在台北市某公司擔任主管的羅先生（45歲），控訴彰化基督教醫院神經外科孫姓主治醫師破壞他的家庭，和他老婆盧女（42歲）偷腥，2人去年起在各有婚配關係時就在台北租屋築愛巢，每周遊車河、隔罩親親，羅男今年4月已與盧女離婚，也氣憤提告孫男「侵害配偶權」，如今官司仍在訴訟中

▲羅男察覺妻子異狀，找徵信社調查後發現自己老婆和孫姓醫師，無懼疫情每周見面，還隔罩親吻自拍。（圖／讀者提供）

本刊調查，現年44歲的孫男畢業於高雄醫學大學後醫學系，也是中山醫學大學準博士候選人，目前不僅是彰化基督教醫院神經外科主治醫師，還是雲林基督教醫院微創神經脊椎中心主任。

孫男的臉書粉專頭像是個獅子王，他曾多次受邀出席胡瓜主持的《醫師好辣》談話性節目，大談腦動脈靜脈畸形等相關問題，孫男在節目上看來斯文乾淨，戴個眼鏡，專業問題講得頭頭是道，但上節目時間恰好在去年4月，正是他與人妻密切互動的時間。

羅男不甘被妻子背叛，透過關係與孫男的妻子許女聯繫上。羅問許「你知道他們在一起很久了，你知道嗎？」許回「我知道…我知道」，羅說「在我們還沒離婚前，他們倆就已經在一起了」，許回「你怎知道..怎知道這件事，」羅說「有一次更誇張，妳先生與我太太被我孩子撞見仍不收手，妳不覺得真的太噁心」。

羅男告訴本刊，許女對他說「我很努力挽回你知道嗎？我也很痛苦，你知道我兒子當時都沒辦法找爸爸，我們搬出來住。」許說兒童節連假見過盧女，「對方一直說要當我老公知己，但後來看2人訊息，她就是要取代我，我不想傷害任何人，一直都是隱忍，我知道我可以輕易毀掉她，但我從來沒有」。

羅男表示，許女起初答應接受3人行，但後來盧女開始搶孫醫師，加上孩子還小，因此許女堅持不肯離婚，但孫男都躲在2女人之間，「利用2個女人向我提告，我到法院提供有利證據，他再想辦法一一澄清及否認。」

「他還向法官鬼扯他與我前妻只是好知己，上來台北暫住純陪伴聊天，隔罩親吻是國際禮儀，一個半公眾人物，上過不少談話性節目，濟世救人的醫師本該是良好形象，卻暗自破壞他人家庭，我認為不道德也不可取」羅先生說。

▲孫醫師在臉書專頁中自稱獅子王，羅男表示，孫男一旦遇到喜歡的對象，就會送獅子玩偶、鑰匙圈。（圖／翻攝當事人臉書）

「孫醫師和我前妻是在聚會上相遇，對方強烈追求我太太，還頻獻殷勤，送獅子玩偶、吊飾。」羅男說，前妻成天幻想未來會當醫師娘，深陷愛情漩渦，怎麼樣都喚不醒。即便越知道真相越痛苦，但羅男更擔心的是孩子該如何面對父母離異，未來的成長會不會受影響，恐怕都是未知數。

對此，孫醫師表示，關於被指婚外情一事，他跟太太已控告羅男妨害名譽，羅男的故事完全是子虛烏有的幻想，羅男和前妻好像還有孩子扶養權的問題，他跟太太已經被搞的很厭煩，若有涉及到他們夫妻名譽的問題，他們一定會維護自身權益。孫醫師妻子許女進一步解釋，所謂的親吻照是角度錯位，時間是7月份，當時羅男與盧女已離婚。

被控出軌的盧女針對親吻照表示是被移花接木，躺在租屋處椅子上是去年5月份被羅男趕出來，不得不在外租屋，羅男拍的照片都是離婚後的事，對方根本鬼話連篇，顛倒是非。「先前羅男會家暴我跟孩子，從小孩臉上可看到瘀青、抓痕，對我也是言語暴力。」實在忍無可忍才會協議離婚，並於去年向法院申請核發通常保護令，有效期間2年。

盧女說當初她提告羅男妨害名譽，是對方跪著求她和解，「但現在又來這樣傷害我，到底有完沒完，你知道他打小孩有多殘忍，你看了應該也會哭的。」至於記者問及孫醫師跟她的關係，盧女表示，「他只是我老朋友，學生期間認識的，他來幫我的，但因為我前夫調查發現他是醫師，就抓著這點不放」。

▲孫男在2兒子面前是慈父形象，但卻被指控與人妻搞婚外情。（圖／翻攝當事人臉書／CTWANT合成）

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