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俄稱解放「北頓內茨克市」住宅區　被控竊烏穀物轉售

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲俄軍聲稱，已解放北頓內茨克的住宅區。（圖／達志影像） 

文／中央社

烏克蘭北頓內茨克市是俄羅斯部隊近期攻擊重點，俄方宣稱已解放該市住宅區，仍在試圖控制工業區和鄰近聚落。與此同時，傳出俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，美方稱消息可信。

● 澤倫斯基稱北頓內茨克變死城

俄稱已控制住宅區 北頓內茨克（Severodonetsk）是烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）還在烏方掌控下的最大城市。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6日表示，烏軍以寡敵眾，仍堅守烏東戰略要城北頓內茨克，然而雙方在當地和臨近的利西昌斯克（Lysychansk）激烈交火，已讓這兩座城市淪為「死城」。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）7日則說，俄軍已完全控制北頓內茨克的住宅區，仍在嘗試確立對「工業區和鄰近聚落」的控制。

同日澤倫斯基表示，基輔不會為陷入僵局的戰事而跟莫斯科和解，並且以收復所有遭到俄羅斯占領土地為目標。

● 俄國控制馬立波港 亞速鋼鐵廠烏軍遺體送返基輔

俄國部隊已經控制東南部港市馬立波（Mariupol），俄國防長蕭依古表示：「馬立波港已完成除雷作業，目前如常運作，第一批貨船已入港。」

在烏俄衝突爆發前，馬立波是烏克蘭第2繁忙港口。

另外，烏克蘭國家衛隊亞速軍團（Azov）官兵家屬表示，在馬立波死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）而遭俄軍殺害的烏軍士兵，有數十人遺體已由俄國當局交給基輔政府。

亞速軍團堅守鋼鐵廠近3個月，在俄羅斯持續從地面、海上和空中攻擊下，到5月才投降。他們的最後一搏成為抵抗莫斯科入侵的重要精神象徵。

● 德總理晤波羅的海領袖 日本辦海軍會議不邀俄國

俄羅斯入侵烏克蘭讓波羅的海三國人人自危，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）7日將在立陶宛會晤三國領袖，討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。

另外，日本防衛大臣岸信夫7日則在內閣會議後記者會上說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議（WPNS）及國際觀艦式（國際海上閱兵），都不會邀請俄羅斯參加。

● 俄權貴遊艇斐濟判交美國 美下令扣押俄富豪飛機

斐濟法院裁定，俄羅斯人擁有的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）將由美國當局負責駛離該國水域，因為在針對扣押遊艇而進行的法律爭訟期間，斐濟政府為它支付的維修費用所費不貲。

106公尺長的超級遊艇阿瑪迪亞號離開墨西哥後航行18天，於4月13日抵達斐濟。斐濟高等法院上個月批准美國的令狀，使得阿瑪迪亞號遭到斐濟當局扣押。美方令狀稱這艘遊艇與遭到制裁的俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關連。

另一方面，美國司法部6日下令扣押俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）擁有的兩架飛機，聲稱因其使用違反針對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。

● 俄擴大報復美國制裁 華府控俄企圖恐嚇美媒

莫斯科6日擴大對美國公民制裁黑名單，禁止美國財政部長葉倫（Janet Yellen）等人入境俄羅斯，以報復華府先前對俄國祭出的類似制裁措施。

莫斯科上個月底發布963人制裁名單禁止入境，包括美國總統拜登、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）和演員摩根費里曼（Morgan Freeman）等人。這次黑名單新增61人，多是美國政府官員，也有幾位大企業老闆，主要是國防與能源業界。

美國6日還指控俄羅斯試圖「恐嚇」駐莫斯科的美國記者，因為俄國外交部召見他們，並揚言會因美方對俄制裁而採取報復行動。

● 傳俄竊烏穀物轉售 土與俄烏協調輸運穀物

媒體報導，據傳俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，同時也阻擋境內玉米出口，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日稱相關報導可信。

根據「紐約時報」，有多艘貨船已駛離俄國所控制的港口，美國官員指稱船上裝載的是「偷來的烏克蘭穀物」；美國已對14個國家發出有關穀物貨船的警訊，其中多數是非洲國家。

另外，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）指出，正就重新開放烏克蘭港口榖物出口與俄羅斯及烏克蘭密切協調。而澤倫斯基說，烏方不打算同意一項糧食輸出計畫，即繞過遭俄羅斯封阻的黑海港口、改以鐵路跨越白俄羅斯並經波羅的海出口。

● 澤倫斯基謝英相軍援 英語或成烏克蘭商務語言

澤倫斯基6日表示，英國持續提供烏克蘭對抗俄羅斯所需武器，並且感謝英國首相強生（Boris Johnson）「完全」瞭解烏國需求。

英國表示，在與美國協調下，英國將提供烏克蘭多管火箭發射系統（MLRS），此武器能精確制導火箭擊中80公里外目標，這是英國新一波軍援基輔的一環。

與此同時，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）6日表示，烏克蘭政府正著手立法將英文指定為商務溝通語言。烏克蘭唯一官方語言是烏克蘭語。

在烏克蘭商業環境和媒體中，俄語仍扮演一大角色。儘管當局逐漸限制俄語的使用，但在不少城市，俄語仍是普遍使用的語言，當中也包括基輔。

● 俄烏衝突 德國4月工業訂單連3降 7日公布的官方數據顯示，德國4月工業新訂單較3月減少2.7%，連續第3個月減少。官方聲明表示，工業訂單再次萎縮，「主要歸咎於烏克蘭衝突加劇」。

總體而言，德國4月工業新訂單較一年前水準降低6.2%，當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對工業造成更大壓力。

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