美國阿北幫「中華民國國旗」現身基輔：中國有意見我再訂1000面

▲基輔廣場上的中華民國國旗，是一位美國阿北幫忙掛上去的。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

美國公民勞斯將烏克蘭「國際軍團」成員國籍的國旗，掛在基輔獨立廣場一面石牆上表敬意，包括中華民國國旗。他表示，目前未遭抗議，就算中方不滿，「我可以再訂個1000面，他們不能碰我的旗子」。

56歲的勞斯（Ryan Routh）來自夏威夷，過去於美國北卡羅來納州（North Carolina）從事營建業，沒有任何軍事背景。

他兩個多月前來到基輔展現對烏克蘭的支持，一心想加入「國際軍團」（The International Legion），無奈因年紀稍長，無法如願，目前正協助軍團在哈爾科夫（Kharkiv）的Alpha、Bravo及Charlie3個軍旅招募志願軍。在他接洽下，目前已有70多名志願軍投入抗俄。

勞斯一週前在基輔掛上數面「國際軍團」成員國籍的國旗，包括中華民國國旗。他7日對中央社表示，他兩個月來至少遇到5名台灣志願兵，了解台灣在烏克蘭對俄戰爭的貢獻，因此掛旗時納入中華民國國旗。

中華民國國旗現身基輔，勞斯迄今未受到任何中方抗議。他說，俄羅斯打擊每位支持烏克蘭的軍事人員，與俄方脅迫相比，任何來自中國的壓力根本不值一提（It is nothing）。

他也說，自己與台灣及牆上任何國旗所代表的國家無任何關係。旗子越掛越多，但他已經與市政廳的人溝通，掛旗沒有問題。「烏克蘭民眾將不惜一切代價贏得戰爭。他們感謝任何國家提供的支持」。

勞斯表示，自己將持續留在基輔，鼓勵更多人投入與俄作戰。歐洲國家運送一卡車一卡車的食糧、醫療用品及軍事裝備，但是烏克蘭恐怕需要3倍或4倍多的支持。假設目前有5000名志願兵投入對俄作戰，跟全球50億人口相比，這個數字恐怕只是杯水車薪。

他指出，獨立廣場石牆上只有50面國旗，代表有100多個國家沒有自願前來協助烏克蘭作戰的軍事人員，「這無法令人接受」。

勞斯強調，俄烏衝突是一場善惡之戰，此時正值關鍵時刻，各國應予軍人無薪假並提供機票前往烏克蘭參戰，阻止俄國再次掀起戰端。「我們應該團結一致，共享成敗，這也是這些旗子代表的意義」。

根據仍在烏克蘭支援後勤補給的姚冠均，約有10名台灣人響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲請國際志願者協助抗俄的號召，被分發到海軍或警備等單位。

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