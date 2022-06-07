　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

▲▼陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲也能。（圖／記者許展溢攝）

▲6月13日起每週一至週五中午可以在雙北用60元買到鯖魚餐盒，每日只有1000份。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會昨天宣布6月13日起將推廣「零飢餓」，其中一項是要讓年輕人只要花60元就可以買到幸福鯖魚餐盒，卻因毫無限制，部分聲浪質疑起這項政策。農委會主委陳吉仲今（7日）晚到公視《有話好說》接受主持人陳信聰專訪再談此事，主持人疑問，有很多社福體系都在做同樣事情，難道不會重複？真能精準幫到弱勢？陳吉仲表示，被批評也沒關係，但還是要做。

不少人困農委會推60元便當困惑真能夠解決飢餓問題？陳吉仲說，原物料上漲，食材成本也漲，要先問哪些人受影響，當然所得高的人影響程度低，真正受影響就是所得低的，可能會問這跟農委會有什麼關係？但聯合國永續發展目標都說了「零飢餓」，加上去年通過食農教育法，其中一條白話來講「在這國家的人沒有挨餓的權利」，都有母法授權，當然要依法去做，只要因物價上漲受到挨餓，農委會都要盡力道推。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於沒年紀等什麼都沒排除，大家都能買，陳吉仲認為，所得高的人不會浪費時間成本去買這個便當，而主持人則說很難講，以他自己來說可能就會貪便宜。對此，陳吉仲回應，希望將來有企業願意貢獻，並鎖定對象、目標，現在只是將運作模式建立起來，畢竟政府資源有限，未來若能做到挨餓的人只要打專線進而解決飢餓問題，就是幸福的國家。

主持人提出2問題，初期週一至週五每日午餐供應1000份很少，資源真的可以即時精準幫助？即便鴻海集團創辦人郭台銘和薪水5、6萬以上的人不該買，但如何讓真正弱勢、低薪的人買到？且本來就有社福系統，很多人在做供餐、食物銀行等，不會有疊床架屋？陳吉仲指出，既有各式各樣體系還是能照做，未來這些團體需要食材協助，只要提出申請，農委會都很樂意幫忙，比如需要米，可以免錢提供，由政府整合資源。

陳吉仲強調，只要販售地點選擇好，對象就會更清楚，至於年紀等意見很樂意接受，都會滾動調整，所以被「批評也沒關係，但還是要做」，並反問若沒有跨出這一步，這麼多年輕人受影響要怎麼解決？也說政府不去做，就永遠無法做，就算只有一個也要做。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
米砂出門打給員工　一開擴音「嗯嗯啊啊」全播出
她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢
遠距女友房間「滿地保險套」！他飛千里給驚喜　慘目睹綠光現場
新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光
快訊／高雄豪雨害命！　他遭電擊慘死
撞壞388萬特斯拉落跑　他酒測0.49竟賴給清冠一號
喉嚨痛爆吃什麼？專家「6字給答案」　激推這食物修復黏膜
上億身家男結婚就送房！妻揭「先生變態性癖」求離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

彰基名醫邱足滿遭不續聘！怒寫公開信：欺負小員工　衛福部要查

她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢

60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲：至少到年底看不出來會下去

台灣連爆2例兒童MIS-C！高雄市府籲「快打疫苗」　1劑可降9成風險

台北國際書展公布「最佳展位設計」　2023年主題國波蘭接棒

快訊／會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

業績多5成！「購書抵用券」助攻買氣　台北國際書展參觀人次曝

獨／客運振興方向曝　按旅客人數「最高1人補助100元」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

彰基名醫邱足滿遭不續聘！怒寫公開信：欺負小員工　衛福部要查

她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢

60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲：至少到年底看不出來會下去

台灣連爆2例兒童MIS-C！高雄市府籲「快打疫苗」　1劑可降9成風險

台北國際書展公布「最佳展位設計」　2023年主題國波蘭接棒

快訊／會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

業績多5成！「購書抵用券」助攻買氣　台北國際書展參觀人次曝

獨／客運振興方向曝　按旅客人數「最高1人補助100元」

他分手後站哨求和　驚見前女友「約男打羽球」！基隆首張跟騷告誡

名嘴誇「格林讓勇士隊友全變好」　兩大明星控衛躺槍跳出來反擊

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

IKEA招牌「藍色購物袋」推出超帥純黑版！三款超實用改造率先曝光

保時捷與電動跑車大廠Rimac強強聯手　斥資千萬歐元參與新一輪募資

詹皓晴合拍青山修子直落二勝出　晉級諾丁漢賽女雙8強

好消息！哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

受惠中國解封　國巨5月營收105.3億元、月增3.8％

《美麗》又一主角王振復領便當　「債留妻小」PTT一片洗版

平價「補充式長照險」讓壽險業有3大顧慮！　金管會：本來就沒強制

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節放10天！　他揪出「崩潰真相」打醒一堆人

今本土+82973　各縣市分佈曝

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

建廟159年來首度淹水　白沙屯媽祖婆完成開爐

活魚被剝皮劇烈抽搐！他目睹凌遲酷刑震驚

500萬輕豪宅沒了！嘉縣得主「拿不出發票」喪失資格

獎學金全花在父醫藥喪葬　他考上6所國立大學

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

更多熱門

相關新聞

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲這樣說

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲這樣說

全球糧食短缺，豬雞肉、蛋菜等通通上漲，是不是物價真的回不去了？農委會主委陳吉仲今（7日）晚到公視《有話好說》接受主持人陳信聰專訪，針對物價提到「至少到今年底」看不出來會下去，原因是根據世界銀行糧食、穀物價格數據來看，都達歷史新高。

3公斤1600元最高級荔枝銷日腐敗！

3公斤1600元最高級荔枝銷日腐敗！

農委會「零飢餓」政策上線！　信義房屋成首家攜手企業

農委會「零飢餓」政策上線！　信義房屋成首家攜手企業

農委會第1季文宣爆全委託華視！　陳吉仲這樣說

農委會第1季文宣爆全委託華視！　陳吉仲這樣說

陳吉仲哽咽推「零飢餓」餐盒！遭疑郭台銘也能買

陳吉仲哽咽推「零飢餓」餐盒！遭疑郭台銘也能買

關鍵字：

零飢餓農委會陳吉仲60元便當鯖魚便當餐盒弱勢

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面