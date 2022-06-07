60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

▲6月13日起每週一至週五中午可以在雙北用60元買到鯖魚餐盒，每日只有1000份。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會昨天宣布6月13日起將推廣「零飢餓」，其中一項是要讓年輕人只要花60元就可以買到幸福鯖魚餐盒，卻因毫無限制，部分聲浪質疑起這項政策。農委會主委陳吉仲今（7日）晚到公視《有話好說》接受主持人陳信聰專訪再談此事，主持人疑問，有很多社福體系都在做同樣事情，難道不會重複？真能精準幫到弱勢？陳吉仲表示，被批評也沒關係，但還是要做。

不少人困農委會推60元便當困惑真能夠解決飢餓問題？陳吉仲說，原物料上漲，食材成本也漲，要先問哪些人受影響，當然所得高的人影響程度低，真正受影響就是所得低的，可能會問這跟農委會有什麼關係？但聯合國永續發展目標都說了「零飢餓」，加上去年通過食農教育法，其中一條白話來講「在這國家的人沒有挨餓的權利」，都有母法授權，當然要依法去做，只要因物價上漲受到挨餓，農委會都要盡力道推。

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至於沒年紀等什麼都沒排除，大家都能買，陳吉仲認為，所得高的人不會浪費時間成本去買這個便當，而主持人則說很難講，以他自己來說可能就會貪便宜。對此，陳吉仲回應，希望將來有企業願意貢獻，並鎖定對象、目標，現在只是將運作模式建立起來，畢竟政府資源有限，未來若能做到挨餓的人只要打專線進而解決飢餓問題，就是幸福的國家。

主持人提出2問題，初期週一至週五每日午餐供應1000份很少，資源真的可以即時精準幫助？即便鴻海集團創辦人郭台銘和薪水5、6萬以上的人不該買，但如何讓真正弱勢、低薪的人買到？且本來就有社福系統，很多人在做供餐、食物銀行等，不會有疊床架屋？陳吉仲指出，既有各式各樣體系還是能照做，未來這些團體需要食材協助，只要提出申請，農委會都很樂意幫忙，比如需要米，可以免錢提供，由政府整合資源。

陳吉仲強調，只要販售地點選擇好，對象就會更清楚，至於年紀等意見很樂意接受，都會滾動調整，所以被「批評也沒關係，但還是要做」，並反問若沒有跨出這一步，這麼多年輕人受影響要怎麼解決？也說政府不去做，就永遠無法做，就算只有一個也要做。