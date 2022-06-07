台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲：至少到年底看不出來會下去

▲陳吉仲表示，台灣物價至少到年底看不出來會下去。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

全球糧食短缺，豬雞肉、蛋菜等通通上漲，是不是物價真的回不去了？農委會主委陳吉仲今（7日）晚到公視《有話好說》接受主持人陳信聰專訪，針對物價提到「至少到今年底」看不出來會下去，原因是根據世界銀行糧食、穀物價格數據來看，都達歷史新高。

農委會昨天宣布推出「零飢餓」政策，其中一項是要讓都會區薪水較低的年輕人，可以只用60元就買到鯖魚便當，陳吉仲今晚到節目上再談此事。主持人先是問，台灣糧食、飢餓問題應該就是「物價問題」，要去「控制物價啊」。陳吉仲說，控制物價要注意的是，是站在農民還是消費者，若農民沒賺錢，不可能花錢生產，沒生產沒糧食會出問題。

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陳吉仲表示，雞蛋現在產地價每台斤40.5元，跟之前比是比較高，但是受俄烏戰爭跟疫情衝擊，造成玉米、黃豆上漲，現在已看到9月要進來的玉米價格也是會漲，而原物料和飼料漲，農民成本增加，所以「要盡量讓飼料價格穩定，後面才不會漲太兇」，如黃豆等今年9月底前營業稅都減免。

主持人問戰爭打很久了，接下來不管飼料，回到台灣物價還會有再一波嚴重漲幅？陳吉仲表示，「至少到年底看不出來會下去」，根據世界銀行糧食、穀物價格已達歷史新高，漲最兇的是肥料，肥料漲蔬果就漲。

陳吉仲指出，9月後要用多少錢買玉米、運輸成本等價格都有掌握，這也不是用嘴巴講而已，這一波還在漲時，重點是要用最大力道將「飼料成本穩定住」，並用舊米做飼料，因消費者也不喜歡吃，今年預計用30萬公頓，等同1個月需求。

主持人也問，物價方式除政府透過貨物稅、關稅稅有更積極做法？陳吉仲僅強調，數字都具體盤點出來了，到今年底國內重要農產品和飼料都供應無虞，「價格穩定上面至少要可以確保比日本、韓國和大陸更好」。