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陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日千份60元餐盒遭疑郭台銘也能買

▲▼陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲也能。（圖／記者許展溢攝）

▲每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲、郭台銘也能買。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（6日）舉辦「零飢餓」記者會宣布，設立關懷專線、提供弱勢族群幸福餐盒和食材暖暖包，推「零飢餓行動網」和專線，今正式上線，6月13日起週一至週五午餐時段可到指定站購買1份60元餐盒（每日供應1000份），週一至週日午餐及晚餐則每週供1500份免費餐盒讓弱勢者取餐。農委會主委陳吉仲提到讓挨餓的人都不挨餓一度講不出話、哽咽，不過「零飢餓」政策受惠人數、預算、收入進基金會及購買者無限制等都讓人質疑。

▲▼農委會推動零飢餓。（圖／農委會提供）

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▲農委會分2階段推動零飢餓。（圖／農委會提供）

陳吉仲說明，將透過3大政策，「擴大服務」、「響應惜食」和「公私協力」，推廣零飢餓，應不應該有人挨餓，所有部門跟企業能做的都要貢獻，並希望試辦成功，接著自曝同仁告訴他針對專線的部分不要這樣說，但還是要說的是，「期待以後全台灣任何人只要挨餓打這專線就可解決」，講這句話前陳吉仲一度別過頭，一句話都講不出來，接著就哽咽的說，雖然現在還沒做到，未來希望朝這目標執行，因這樣才能具體解決，面對飢餓是政府該有的態度。

▲▼陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲也能。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲哽咽說，期待以後全台灣任何人只要挨餓打這專線就可解決。（圖／記者許展溢攝）

其中60元幸福餐盒會先在台北、新北等50處幸福元氣站執行，每處販售平均20份，每日1000份，但有媒體質疑沒有限制是不是連鴻海集團創辦人郭台銘都能來買？陳吉仲表示，對象為都會地區年輕受薪階層，免費則針對社服團體，當然不會有所得高的人去申請，「所得高的人也不會去領幸福餐盒」。至於專案受惠人數？陳吉仲認為，可計算，「但重點不是數字，重點在面對糧價高漲時受影響階層，除既有社會福利體系外，這部分是不是可以盡量協助到這些對象，這才是我們要的政策目標」。

▲▼農委會推動零飢餓。（圖／農委會提供）

▲▼農委會推動零飢餓。（圖／農委會提供）

▲▼農委會推動零飢餓。（圖／農委會提供）

只是政策仍讓不少人質疑是為了推廣農產品而推？還是其中有什麼不能說的秘密？以60元餐盒為例，第一沒限制對象，還規定要上網點選食農教育影片，看完才能預約，現場有媒體直言比爾蓋茲也可以囉？執行單位還說「是的」，並強調出發點是「食農教育」，馬上遭疑根本和「零飢餓」無關，為何要這樣扯上。

▲▼陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲也能。（圖／記者許展溢攝）

▲60元幸福餐盒先在台北、新北等50處幸福元氣站執行，每處販售平均20份，每日1000份。（圖／記者許展溢攝）

另外，60元收入進台灣海洋保育與漁業永續基金會，該會執行長林愛龍指出，農委會提供部分食材，剩下如米及其他由喜憨兒等庇護工場負責購買、生產，且自負盈虧。被問總預算？農委會則答不出，且8月會要成立零飢餓專款專戶，接受企業捐款，但現在還沒成立，6月13日開賣，部分媒體也困惑，錢進到基金會的狀況。

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