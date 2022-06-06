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社會 社會焦點 保障人權

台中準新娘騎士爸告移工、車主　曝結婚改期沒關係「只盼平安」


記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中龍井準新娘遭移工撞傷一案，陳女爸爸6日下午到台中地方法院，擬針對駕駛阮男以及車主提告民事求償，但陳爸對相關的法律程序也不熟悉，仍需待檢方後續再進行處理，另外檢方已針對傷害以及肇逃函送偵辦中。陳爸爸透露目前女兒狀況有好轉，明顯與前幾天相比有進步。

▲台中準新娘騎士爸爸到法院提吿。（圖／記者白珈陽翻攝）
▲台中準新娘騎士爸爸到法院提吿，擬向移工、車主提出民事賠償。（圖／記者白珈陽翻攝）
陳女原本6月23日在生日當天要登記結婚，如今遭撞重傷，陳爸爸表示結婚計畫如何調整沒有辦法想，2人交往多年感情穩定，後續再討論就好，只希望女兒先好起來，陳女預計7日進行手部以及腳部骨折手術，男友則在今日代表家屬前往醫院做術前討論。

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）
▲陳女與男友交往10多年感情穩定，原本23日要登記結婚。（圖／家屬提供）

梧棲童綜合醫院回應，目前陳女昏迷指數約6到7，狀況有明顯好轉。家屬透露，護士請陳女手指比1，也能順利回應比出動作，腳部也有反應，因為全身重傷疼痛不已，目前施打鎮定劑休息睡覺中。因為疫情家人無法到醫院探望，僅能把握每天10分鐘的視訊時間，一家人用社群軟體開群組，不斷對陳女喊話，希望陳女盡快好轉康復。

本案發生於2日下午5時許，24歲阮姓移工開車載著其他5名非法逃逸移工，行經台中龍井中華路三段與中山中路二段口，闖紅燈撞上陳姓女騎士，撞擊力道之大，陳女多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷等，昏迷指數6，而她原本將於23日與相戀多年的男友登記結婚。

▲▼ 6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光 。（圖／記者許權毅翻攝）
▲ 6非法移工闖紅燈撞上陳女後逃逸 。（圖／記者許權毅翻攝）

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