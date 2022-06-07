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社會 社會焦點 保障人權

妹妹也看不下去！人妻車內甜吻小王被撞見　她力挺姊夫出庭補刀

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲高雄一名胡姓女子外遇小王被自家親妹撞見，熟知妹妹竟大義滅親，力挺姊夫求償並出庭作證。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／高雄報導

妹妹也看不下去！高雄一名胡姓人妻，2020年8月被親妹妹目睹，她在車上和一名男子親密依偎，但那人卻不是姊夫，妹妹怒向姊姊質問後並告訴姊夫，姊夫聽聞後瞬間綠光罩頂，怒對老婆和小王提告，求償80萬元。高雄地院審理後，判胡女與小王2人須連帶賠償35萬元。

判決書指出，胡女在1998年和老公結婚至今，不過卻透過媽媽的牌友認識一名歐姓男子，未料2人竟開始大談婚外情，一起出入健身房、到小吃店用餐，還進一步互相餵食。

整起事件會曝光，還是因為胡女的親妹妹目睹姊姊在車上和歐男相互依偎、親密接吻，怒質問姊姊，胡女才默認出軌一事。

庭審時，歐男則向法官辯稱，他知道胡女已婚，且曾和胡女單獨吃飯過，不過他和胡女2人絕對沒有婚外情和不正當來往關係。

胡女的妹妹出庭時向法官證稱，當時她目睹姊姊和歐男親吻後，便怒向前直問姊姊，「知道自己在幹嘛嗎？」後續更多次看到姊姊和和歐男同進同出，甚至陸續同居至少月餘。

高雄地院勘驗胡女和歐男的對話譯文後指出，胡女曾向歐男表示，「我已經我把2、30年的青春浪費在他（指人夫），我現在要選擇跟誰在一起」，更表示，「我真的回不去了，真的回不去了，不管小孩怎麼想」；而歐男則回以，「所以也不是我們能控制的了」。

而胡女外遇歐男一事被自家妹妹撞見後，面對妹妹的質疑，則向妹妹表示，「你給我一兩天我想一下，我會給你答案，但是我的答案你也不再強迫我了，我會想很遠，你給我時間去考慮好嗎？你跟我說你現在跟我說的結果就是叫我不要再跟他在一起了，是這樣嗎？你要的結果是現在我跟你說好我們不要在一起？」等語，認定胡女和歐男2人確實有外遇情事，判胡女和歐男2人須連帶賠償人夫35萬元。全案仍可上訴。

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