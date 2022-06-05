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醫師娘揪4男上摩鐵！小王認：啪啪50次　夫和小三拍婚紗也被抓包

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲吳姓醫師和老婆結婚後卻發現老婆劈腿4男，並至少發生關係50次，訴離後怒求償350萬元，不過事後卻被老婆逮到在2人婚姻關係維持期間，吳男曾和小三一起拍婚紗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／綜合報導

夫妻成怨偶！黃姓醫師娘和吳姓醫師結婚後，卻被吳男逮到老婆在2018年期間與4名不同男子上摩鐵約會，還一起去泡裸湯，更至少和小王們發生關係50次以上，怒對老婆提告求償獲准，法院判老婆須賠償吳男27萬元，2人也隨即離婚。不過事後吳男卻被前妻逮到把柄，發現2人在婚姻關係維持期間，吳男竟和一名陳姓女子一起前往婚紗公司拍婚紗，籌備結婚，主張老公婚內出軌，怒向前夫求償20萬元，但台北地院審理後卻判黃女敗訴，全案定讞。

判決書指出，黃姓女子和職業為醫生的吳姓男子，2人在2009年結婚，9年後，吳男發現老婆密集和4名不同男子，一起前往摩鐵約會，或是前往飯店一起泡裸湯，讓他戴上一頂大綠帽，怒對老婆求償350萬元。

吳男也拿出當時抓姦後，要求小王們所簽下的和解書為證，其中一名小王所簽之和解書上載明，承認和黃女至少發生50次性關係；而另一名則坦承曾多次和她一起出遊、同宿、發生關係，也曾一起泡過裸湯等，怒指老婆婚內出軌。

黃女則強調，自己從未和4名男子發生關係，且是吳男外遇在先，還曾寄送包裹詛咒她，更拒絕支付子女的撫養費，還和友人一起製造假債權聲明等語試圖抗辯。但案經上訴至高等法院後，高等法院仍判黃女應賠償吳男27萬元確定。

事後，2人在2018年11月28日離婚。不過吳男卻被黃女逮到把柄。黃女指出，2人離婚後一年，她在網路上瀏覽法院判決時，無意間發現前夫在2013年時，曾和一名陳姓女子前往婚紗公司拍攝婚紗，籌備婚禮，還因此和婚紗公司發生消費糾紛，案經法院審理後，判婚紗公司需返還吳男1萬元的訂金，而這起案件所發生的時間，竟在當時2人還存有婚姻關係的期間，怒對前夫和小三求償20萬元。

前夫吳男出庭時則向法官表示，2人正在進行離婚訴訟時，黃女已多次聲稱他和陳姓女子有不正當交往關係，且黃女早在2014年就已經知道這件事情，主張黃女所提之損害賠償請求已罹逾時效。

一審，台北地院審理後指出，吳男在和黃女婚姻關係持續期間，帶著陳女一起前往婚紗公司拍攝婚紗，固然構成不法侵害黃女配偶權的權益，惟黃女2014年已知此事，卻遲至2020年才提告，已過2年訴訟效期，判黃女敗訴。黃女不服，上訴至二審後，台北地院指出，儘管與原審理由略有不同，但就結論來說並無二致，維持一審原判，駁回黃女上訴，判其敗訴，全案定讞。

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