好巧！台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

▲陳玄曄（左）、魏嘉慶（右）撞名「清朝皇帝」。（合成圖／翻攝自陳玄曄、魏家慶臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉倒數計時，台灣基進前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄將以無黨籍身份參選台中市第三選區（大肚、烏日、龍井）議員，投下震撼彈。目前該選區除了拚連任的國民黨老將吳瓊華、林汝洲、林孟令，民進黨議員張家銨、陳世凱交棒的曾威，還有台灣民眾黨提名醫師魏嘉慶、今（7日）表態參選的陳玄曄等人，有趣的是，魏嘉慶、陳玄曄兩人分別「撞名」清朝皇帝嘉慶和康熙（名為「玄燁」）。

陳玄曄今天受訪笑說，對於撞名清朝皇帝沒有什麼特別的感覺，過去他擔任陳柏惟的地方助理，因為兩人長得像，戴上口罩後常常被誤認為委員本人，參選也是希望延續服務的經驗，現在競選團隊還在組織中，今天先透過臉書宣布參選；至於未來是否期待陳柏惟站台拉抬氣勢？他坦言，還沒有想這麼多。

魏嘉慶在龍井執業多年，同為醫師的妻子賴怡均2018年曾以無黨籍參選議員，獲得台北市長柯文哲推薦，今年由魏披掛參選，並拋出「移居安老、好生養、城市永續、更發展」等參選理念。他表示，為了讓大烏龍成為健康宜居的好所在，決定出來競選市議員，近期因台中疫情嚴峻，全家投入搶救罹患新冠肺炎的鄉親，提供打疫苗、輕症居家照護、視訊診療等服務，盼「為民眾、顧健康、拚生計、求善終」。

根據2018年中選會統計資料，台中市「大烏龍」選區人口約16.39萬，過去議員席次維持「藍3綠2」態勢平穩，不過，政壇高度關注，由於該選區過去半年經歷陳柏惟罷免案、民進黨立委林靜儀補選過關，另外台灣民眾黨及無黨籍參選人相繼投入選戰，是否將鬆動過去的政黨結構，有待後續觀察。

▲魏嘉慶（左）與柯文哲夫妻合影。（資料照／翻攝自魏家慶臉書）

▲陳玄曄過去擔任陳柏惟地方服務處特助。（資料照／翻攝自陳玄曄臉書）