　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

▲▼陳柏惟受邀出席民進黨全代會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣基進前立委陳柏惟。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前青年團副總團長何元楷7日質疑，台灣基進前立委陳柏惟日前批評台中市長盧秀燕在快篩試劑貼貼紙，但「選擇性失明」，實際上桃園市、高雄市都有貼。對此，陳柏惟透過臉書反酸，台中市政府讓司機、行政助理幫忙貼盧秀燕的貼紙，但至今還在議會說謊否認，「我的立場就是貼貼紙叫公務員加班很落伍啦，誰都一樣」。

何元楷說，既然桃園和高雄都有在快篩盒上，貼出市府的關心貼紙，為什麼陳柏惟只針對台中呢？由此看來，陳柏惟的質疑似乎只針對國民黨執政縣市，而民進黨執政的桃園、高雄他卻視而不見，分明是「選擇性失明」，為了攻擊國民黨而攻擊，本質上就是盲目的政治攻擊罷了，不要老是雙標的「綠能，藍不能」好嗎？

對於藍營指控，陳柏惟表示，台中市政府約聘領新台幣2萬5000多元的司機，原本扣除開車時間，就是讓司機休息的時間以確保行車安全，卻被叫去惠中樓（指台中市政府）幫市長貼貼紙，在今天之前，己經有好幾批行政助理在做這件事，祕書室長官今天在議會還公然否認說謊。

陳柏惟並指，相對其他縣市，新竹是另外印製提袋，對內容物負責所以署名；高雄市則列印快篩使用說明，直接在文件中寫上市長，代表這個快篩說明是有公信力，並由市長負起責任背書；桃園市則是「公費」快篩試劑。

陳柏惟強調，他的立場就是貼貼紙叫公務員加班很落伍啦，誰都一樣，有網友質疑桃園有標註「公費」快篩試劑，實際上，沒有問題不用強說愁；另對於外界質疑自己是「監督在野黨的在野黨」，陳反問：「知道我是被在野黨罷免的嗎？當初用同樣的標準監督『監督我的在野黨』，我也支持你」，台中執政黨是國民黨，他正在監督。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」
倪安東扶正小三「飛美辦婚禮」　熱吻畫面曝！管罄披白紗
星巴克買一送一「限時這2天」　全品項、不限容量通通送
快訊／豪雨致災！台72線土石崩塌中斷　三義木雕街淹成小河
防疫險僅剩1張、1類人可買！一表看懂　不到2個月消失68張
快訊／南橫邊坡落石狂砸！　梅山口~向陽明預警性封閉
爸收入學通知！一見「全套制服總價」喊壓力大　網酸爆：你好無能
下班注意「豪雨區擴大」！3階段暴雨範圍出爐　溫度下探19度
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

陳時中自打臉！去年看別國每日上千確診　霸氣喊「絕不讓台灣這樣」

國民黨青壯世代集結打棒球　儲備體力迎戰2022

台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

平均1天2件！跟騷法上路7天「北市受理15案」　議員籲納入社安網

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

羅智強宣布退出桃園市長選舉　柯文哲：再找他談談看

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

確診遺體該多久火化？他列WHO報告　「指揮中心應站出來承擔」

陳時中自打臉！去年看別國每日上千確診　霸氣喊「絕不讓台灣這樣」

國民黨青壯世代集結打棒球　儲備體力迎戰2022

台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

平均1天2件！跟騷法上路7天「北市受理15案」　議員籲納入社安網

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

北市里長國民黨佔50%　她：綠營人選出爐「黃珊珊就不會這麼甜」

羅智強宣布退出桃園市長選舉　柯文哲：再找他談談看

8月解除邊境管制？柯文哲直指邊境管制無意義：隨時都可以打開

守護消防　平鎮義消顧問捐贈10萬元防護物資

遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

「蔣萬安應先清查國民黨網軍」　顏若芳：儼然變柯文哲2.0

5歲確診童高燒39.6度送醫遭拒！家長PO網怒批　屏東衛生局回應了

台灣F-16「夏威夷硬著陸」畫面曝光　美方將負責維修費用

快訊／SBL剩4隊陷危機？下季12月開打　選秀會7月18日登場

韓媒爆南韓洩密給台灣「潛艦國造」　台船：完全無抄襲

整理狗照！驚見背後浮出「詭異黑牛影」　網拉近看嚇：在神桌前

警看「台南白車猴」拳頭硬了！鬼畜105秒全場嚇瘋　開罰結果出爐

外資狂倒金融股「這檔最多」！買進航運股　三大法人賣超122.45億元

政治熱門新聞

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／台灣F-16A在夏威夷重落地受損　飛行員單靠主輪降落

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

王浩宇快篩陽！　「見淡淡確診線」狂篩5次都陰：是怎樣？

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　是否24小時火化「說清楚」

單日火化逾30名確診亡者　柯：這麼多

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

柯「台北交通7年來一樣爛」　林佳龍有解

快訊／「去年第一線24小時火化」　侯友宜：陳時中要改就要說清楚

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

蔡總統：台灣兒童疫苗涵蓋率高達74.2%　持續上升

更多熱門

相關新聞

藍委質疑確診大量黑數　綠委：去問侯友宜

藍委質疑確診大量黑數　綠委：去問侯友宜

國民黨立法院黨團總召曾銘宗6日質疑，去年國內新冠肺炎確診黑數多，指揮中心有蓋牌疑慮，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，染疫人數一定要經過地方衛生主管機關通報，國民黨團可以去問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，就可以確認去年的確診人數是否有蓋牌。

市場管理員勸導未戴口罩竟被攤商毆！　盧秀燕重話批：絕不寬貸

市場管理員勸導未戴口罩竟被攤商毆！　盧秀燕重話批：絕不寬貸

台中建國市場200人染疫　管理員勸導未戴口罩竟遭毆

台中建國市場200人染疫　管理員勸導未戴口罩竟遭毆

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

台中類普篩！進駐168家長照機構篩檢1.6萬人

台中類普篩！進駐168家長照機構篩檢1.6萬人

關鍵字：

陳柏惟盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面