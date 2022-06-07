台中快篩貼盧秀燕貼紙　陳柏惟爆：讓司機、助理貼「很落伍啦」

▲台灣基進前立委陳柏惟。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前青年團副總團長何元楷7日質疑，台灣基進前立委陳柏惟日前批評台中市長盧秀燕在快篩試劑貼貼紙，但「選擇性失明」，實際上桃園市、高雄市都有貼。對此，陳柏惟透過臉書反酸，台中市政府讓司機、行政助理幫忙貼盧秀燕的貼紙，但至今還在議會說謊否認，「我的立場就是貼貼紙叫公務員加班很落伍啦，誰都一樣」。

何元楷說，既然桃園和高雄都有在快篩盒上，貼出市府的關心貼紙，為什麼陳柏惟只針對台中呢？由此看來，陳柏惟的質疑似乎只針對國民黨執政縣市，而民進黨執政的桃園、高雄他卻視而不見，分明是「選擇性失明」，為了攻擊國民黨而攻擊，本質上就是盲目的政治攻擊罷了，不要老是雙標的「綠能，藍不能」好嗎？

對於藍營指控，陳柏惟表示，台中市政府約聘領新台幣2萬5000多元的司機，原本扣除開車時間，就是讓司機休息的時間以確保行車安全，卻被叫去惠中樓（指台中市政府）幫市長貼貼紙，在今天之前，己經有好幾批行政助理在做這件事，祕書室長官今天在議會還公然否認說謊。

陳柏惟並指，相對其他縣市，新竹是另外印製提袋，對內容物負責所以署名；高雄市則列印快篩使用說明，直接在文件中寫上市長，代表這個快篩說明是有公信力，並由市長負起責任背書；桃園市則是「公費」快篩試劑。

陳柏惟強調，他的立場就是貼貼紙叫公務員加班很落伍啦，誰都一樣，有網友質疑桃園有標註「公費」快篩試劑，實際上，沒有問題不用強說愁；另對於外界質疑自己是「監督在野黨的在野黨」，陳反問：「知道我是被在野黨罷免的嗎？當初用同樣的標準監督『監督我的在野黨』，我也支持你」，台中執政黨是國民黨，他正在監督。