試玩政治桌遊　高嘉瑜為「八大」喬病床、陳柏惟挺宮廟勢力

▲多位立法委員今天試玩政治桌遊「美麗島風雲」。（圖／世界柔軟數位影像文化有限公司提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

專門諷刺台灣政治的「美麗島風雲」系列桌遊，如今又推出最新的作品「社會事」，讓玩家扮演剛上任的民代，背後是各方金主的支持。民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘、台灣基進前立委陳柏惟等人20日參與桌遊發表試玩會，高嘉瑜投資「八大產業」，陳柏惟則代表「宮廟勢力」，多方廝殺透過談判、結派與賄賂，積極競選議員寶座。

世界柔軟數位影像文化有限公司與迷走工作坊今天上午舉行桌遊發表試玩會，民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊競程，以及陳柏惟、台北市議員吳沛憶、新北市議員參選人山田摩衣等人出席試玩。

遊戲過程中，蔡易餘與高嘉瑜坐擁八大產業、山田摩衣與吳沛憶握有農漁會、陳柏惟代表宮廟勢力，而莊競程委員則經營醫療產業，多位民代使出議事時的各種技巧喬法案，針對「宗教醫院信眾優先排病床」議題，高嘉瑜喊聲應該將八大納入優先排病床，山田摩衣則為了通過法案嘗試送出「水果盒」，卻忘記放入真正「有誠意」的禮物，引起眾人大笑。

蔡易餘說，社會事桌遊相當有意思，遊戲的設計很細膩，藏了許多政治的黑暗面，遊戲設計上呈現了台灣從威權走向民主的過程，把其中的綁樁、賄賂等情形納入，大家邊玩可以邊思考什麼才是理想民主政治該有的樣子，進而對民主有更深的認識。

莊競程補充，這個遊戲可以帶給民眾省思，知道台灣早期、甚至現在也有少數人有這樣的情況，但他也提醒大家玩遊戲不要入戲太深，現在的政治樣貌已大為不同，如果把遊戲中的情況當作現實而投入參政，可能會大失所望。