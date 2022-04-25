林昶佐聯手黃捷、陳柏惟暢談罷免心得　北中南展開校園巡迴演講

▲無黨籍立委林昶佐與高雄市議員黃捷召開記者會，宣布啟動「意志—防火牆」校園巡迴。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐25日表示，他與高雄市議員黃捷、前台灣基進陳柏惟將展開「意志—防火牆」校園巡迴，預計將在北中南各舉辦3場，與年輕世代暢談「民主」和「人生」，共同分享遭到罷免投票的心路歷程，其中首場活動預計今天晚上7時將在台大舉辦。

林昶佐與黃捷25日上午在立法院召開記者會，共同宣布啟動「意志—防火牆」校園巡迴，預計將在北中南舉辦3場演講座談，與年輕世代暢談罷免的心路歷程，並邀請台灣學生聯合會理事長黃亭偉出席。

林昶佐表示，自2020年底到今年年初，從黃捷、陳柏惟到他自己，接連遭受罷免案衝擊。風波落幕之後，自己也一直和黃捷、陳柏惟討論對這幾波罷免對他們自己本身、對台灣社會留下什麼影響，而在這段期間怎麼面對人生階段的巨大壓力和打擊，也非常期待能夠和學生們一起分享。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐辦公室提供）



林昶佐也說，許多年輕人雖然充滿對公共事務充滿熱情，希望台灣民主可以更好，但也在罷免與公投過程中，看到很多舊勢力的造謠、扭曲等負面操作，因而對投身公共事務產生卻步。

林昶佐說明，透過這一系列講座的目的，就是希望鼓勵年輕世代，繼續帶著熱情和理想，讓許多進步的政治議程可以再往前走，「包括在今年底的選舉都是非常重要的」。

黃捷則指出，恰巧北中南陸續都有校園邀約講座，因此3位「罷免當事人」決定以「防火牆」作為系列主題，象徵年輕世代第一線參政者，透過強烈意志和行動，展現堅定防衛台灣民主的決心。

黃捷也說，希望透過全台巡迴，與還在求學的「新世代」面對面討論，「民主是什麼過程」、「政治是什麼樣貌」，她與陳柏惟、林昶佐都非常期待今天晚上在台大的巡迴首場講座。

黃亭偉表示，很開心有這樣的場合和機會，能夠聽到3人對台灣民主的觀察，過去大家對「政治進入校園」敏感排斥，但現在校園中的學生更需要不同的機會與視角，理解、參與和年輕人息息相關的公共事務。

▼高雄市議員黃捷。（圖／林昶佐辦公室提供）

