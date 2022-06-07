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屏東+3459創新高　12-17歲校園BNT追加劑6／10前完成

▲屏東青少年BNT追加劑持續施打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東青少年BNT追加劑持續施打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(7)日新增3459例本土確診個案，疫情達到新高峰，12-17歲校園BNT追加劑持續施打，今日施打10所國、高中，預計於6月10日前全數打完，縣府也呼籲，尚未完成完整疫苗施打民眾，儘快完成疫苗施打，以降低重症及死亡機率。

今日施打國、高中是高泰國中、東港海事水產職校、恆春國中、高鳳學校財團法人屏東縣崇華國、高中、長治國中、內埔農工、崇文國中、公正國中、私立屏榮高中、大路關國中小(國中)。上午已施打7校1605位學生，施打秩序良好，學童無不良反應。

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衛生局也提醒，屏東兒童防疫急、門診持續增開綠色通道，目前有四家醫院，包括：屏東基督教醫院（18歲以下）、國軍屏東分院(17歲以下)、高榮屏東分院(6歲以下)、東港安泰醫院(8歲以下)，提供由醫師判定、診療、給藥等一站式服務，惟每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上衛生局官網查詢。

根據衛生局統計，6月7日公告確診3459人中3015人快篩陽判確診，佔確診量的87.2%。其中.醫院研判1304例佔43.3%，基層診所研判1711例佔56.7%。

截至6月7日，縣內居家隔離現管人數4202人，今日解隔1953人；居家照護47458人，解除39582人，現管7876人。

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