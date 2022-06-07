北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊「這麼多」　擬用視窗型屍袋

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。台北市殯葬處長陳冠伶說明，台北市每天確診亡者火化數，平均1天超過30人；而台北市長柯文哲聽聞此答案後，驚訝地說「喔！這麼多！」

柯文哲7日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員陳重文質詢有關確診死者24小時內火化議題，柯文哲回應，6日看到網路上說柯文哲被2021年記者會打臉，但「若全台灣都誤會，那就不是柯文哲一個人的問題。」今天全台22個縣市都以為要在24小時內火化，那就不只是台北市的問題，也不是任何一個人的問題，中央應該要講清楚。

柯文哲強調，只要中央有規則，他們就會處理，例如新冠肺炎死者放得冰櫃是否要獨立冰櫃，有規範的話就會執行，但現在沒有規範，他要如何執行？

▲台北市議員陳重文。（圖／記者林敬旻攝）

台北市副市長黃珊珊說明，《傳染病防治法》中確實沒規定24小時內，但「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」規定，為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化，所以收到就是儘速火化，且現在二殯沒有地方暫存。柯文哲也認為，按照SOP走就是24小時內火化，一定會在24小時內處理完畢，因為根本沒有停放地方。

陳重文詢問，台北市每天確診亡者火化數為何？台北市殯葬處長陳冠伶回應，從5月開始平均1天超過30位。而柯文哲聽聞殯葬處回應後，略為驚訝地說「喔！這麼多！」

至於一殯、二殯有多少冰櫃、焚化爐？陳冠伶表示，一殯有228個冰櫃，二殯則是726個，加起來共954個，儘管現在冰櫃中沒有確診亡者，但一殯仍滿常爆滿，甚至不得不調冰貨櫃，而二殯滿的程度有8、9成，北市焚化爐則有14個。

陳重文提及，新北市只有5個焚化爐，相較下台北市殯葬量能足夠，呼籲柯文哲正視問題，既然確診死者直接在醫院往生，一到醫院後就被要求不得再打開屍袋，代表家屬看不到最後一面，有沒有什麼方式可讓家屬看見死者？

陳冠伶回應，現在有一種臉部透明的視窗型屍袋，有詢問過化妝師人員，都是有見過但非常少見，「也許這是有可能的方式。」但現在屍袋提供幾乎都由業者提供，殯葬處無法強迫大家使用，不過這或許是一種方式，透過臉部透明屍袋可達到瞻仰遺容目的。