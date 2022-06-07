　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊「這麼多」　擬用視窗型屍袋

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。台北市殯葬處長陳冠伶說明，台北市每天確診亡者火化數，平均1天超過30人；而台北市長柯文哲聽聞此答案後，驚訝地說「喔！這麼多！」

柯文哲7日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員陳重文質詢有關確診死者24小時內火化議題，柯文哲回應，6日看到網路上說柯文哲被2021年記者會打臉，但「若全台灣都誤會，那就不是柯文哲一個人的問題。」今天全台22個縣市都以為要在24小時內火化，那就不只是台北市的問題，也不是任何一個人的問題，中央應該要講清楚。

柯文哲強調，只要中央有規則，他們就會處理，例如新冠肺炎死者放得冰櫃是否要獨立冰櫃，有規範的話就會執行，但現在沒有規範，他要如何執行？

▲台北市議員陳重文質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳重文。（圖／記者林敬旻攝）

台北市副市長黃珊珊說明，《傳染病防治法》中確實沒規定24小時內，但「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」規定，為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化，所以收到就是儘速火化，且現在二殯沒有地方暫存。柯文哲也認為，按照SOP走就是24小時內火化，一定會在24小時內處理完畢，因為根本沒有停放地方。

陳重文詢問，台北市每天確診亡者火化數為何？台北市殯葬處長陳冠伶回應，從5月開始平均1天超過30位。而柯文哲聽聞殯葬處回應後，略為驚訝地說「喔！這麼多！」

至於一殯、二殯有多少冰櫃、焚化爐？陳冠伶表示，一殯有228個冰櫃，二殯則是726個，加起來共954個，儘管現在冰櫃中沒有確診亡者，但一殯仍滿常爆滿，甚至不得不調冰貨櫃，而二殯滿的程度有8、9成，北市焚化爐則有14個。

陳重文提及，新北市只有5個焚化爐，相較下台北市殯葬量能足夠，呼籲柯文哲正視問題，既然確診死者直接在醫院往生，一到醫院後就被要求不得再打開屍袋，代表家屬看不到最後一面，有沒有什麼方式可讓家屬看見死者？

陳冠伶回應，現在有一種臉部透明的視窗型屍袋，有詢問過化妝師人員，都是有見過但非常少見，「也許這是有可能的方式。」但現在屍袋提供幾乎都由業者提供，殯葬處無法強迫大家使用，不過這或許是一種方式，透過臉部透明屍袋可達到瞻仰遺容目的。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
準新郎灌醉正妹性侵！她驚醒喊「想消失」　男友急衝摩鐵救人
警大校園驚傳女子尖叫！　竟是大四生偷拍洗澡
蘋果官方認證　公布2022年12款最佳App
快訊／國一白車自撞噴轉180度　1女被拋出斷腿
快訊／林口裝潢工2樓墜落　頭部重創當場死亡
野狗突竄出　高雄女騎士急煞自摔身亡
快訊／雨彈來襲　台中、彰化一級淹水警戒
陳時中透露開國門「商務優先」　出國旅遊還要等1條件
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上班滑PTT！新北公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：送考紀委員會處理

LovError發文遭疑北市府網軍　人評會懲處出爐

快訊／新竹縣長楊文科確診　侯友宜同框親曝快篩結果

北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊「這麼多」　擬用視窗型屍袋

「很多老人都走了」　秦慧珠爆：長照機構確診長者死亡率2.5%

國民黨找往生家屬砲轟火化爭議　民進黨團：政治操弄大可不必

蔡英文喊「兒童疫苗覆蓋率74.2%」　被抓到算法怪怪的更正了

學校停課團膳食材擺到爛　國民黨團請命：納入紓困補助

LIVE／新北單日＋11504例確診　侯友宜說明最新疫情

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

上班滑PTT！新北公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：送考紀委員會處理

LovError發文遭疑北市府網軍　人評會懲處出爐

快訊／新竹縣長楊文科確診　侯友宜同框親曝快篩結果

北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊「這麼多」　擬用視窗型屍袋

「很多老人都走了」　秦慧珠爆：長照機構確診長者死亡率2.5%

國民黨找往生家屬砲轟火化爭議　民進黨團：政治操弄大可不必

蔡英文喊「兒童疫苗覆蓋率74.2%」　被抓到算法怪怪的更正了

學校停課團膳食材擺到爛　國民黨團請命：納入紓困補助

LIVE／新北單日＋11504例確診　侯友宜說明最新疫情

林秉樞抗告成功　高嘉瑜痛批：對被害人殘酷到不可思議

屏東長者人口逼2成　潮警護老發放LED閃爍燈照亮行的安全

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

台中+12498！連假後確診暴增4成　副市長曝：正處疫情高原期

貴婦「一夜淪笑柄」被切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了

上班滑PTT！新北公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：送考紀委員會處理

中國疫情封城、智伸科5月營收年衰6.2%　看好解封後復工營運回暖

宜蘭+1579新增1死　6／19起近65歲以上長者可打第4劑

蔡詩芸「辣穿泳裝」揭曉新身份！　小麥色肌膚＋中空曲線電翻

花蓮2658戶停電惹民怨　台電：線路故障已修復

光寶科5月營收146億　出貨恢復、創3年同期新高

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／台灣F-16A在夏威夷重落地受損　飛行員單靠主輪降落

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

王浩宇快篩陽！　「見淡淡確診線」狂篩5次都陰：是怎樣？

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　是否24小時火化「說清楚」

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

快訊／「去年第一線24小時火化」　侯友宜：陳時中要改就要說清楚

柯「台北交通7年來一樣爛」　林佳龍有解

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

蔡總統：台灣兒童疫苗涵蓋率高達74.2%　持續上升

朱立倫在美演講「國民黨捍衛民主」　將台灣發展為自由主義據點

防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新答覆

北士科、中正紀念堂車來速9日退場

更多熱門

相關新聞

很多老人都走了　秦慧珠爆長照機構確診長者死亡率2.5%

很多老人都走了　秦慧珠爆長照機構確診長者死亡率2.5%

新冠肺炎疫情進入高峰期，台北市議員秦慧珠指出，這波疫情當中，台北市長照機構是重災區，但卻有3分之1的長者在長照機構確診，更有高達40%的長者在打過3劑疫苗後仍然染疫；此外，長照機構確診長者的死亡率，更高達2.5%，讓人心痛台北市「很多老人都走了」。

快訊／新竹縣長楊文科確診　侯友宜同框親曝快篩結果

快訊／新竹縣長楊文科確診　侯友宜同框親曝快篩結果

LIVE／新北單日＋11504例確診　侯友宜說明最新疫情

LIVE／新北單日＋11504例確診　侯友宜說明最新疫情

澎湖確診又1死 　婦失去心跳搶救不治

澎湖確診又1死 　婦失去心跳搶救不治

日本觀光客入境「須戴口罩」投保醫療險

日本觀光客入境「須戴口罩」投保醫療險

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲陳重文殯葬處確診火化防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面