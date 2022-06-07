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大陸 大陸焦點 特派現場

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

 

記者任以芳／綜合報導 

大陸吉林長白山下來了超萌訪客，居民在家門口發現一隻酷似小貓幼崽，模樣超級呆萌，差點被收編成一般家貓。最後經確認，原來大陸二級保護動物豹貓，天生具有野性，養在家裡還是有一定風險。

▲▼ 長白山下撿到一隻豹貓、大陸國家二級保護動物 。（圖／翻攝 吉林日報 央視）

▲居民長白山下撿到一隻小豹貓。（圖／翻攝 澎湃新聞）

綜合陸媒報導指出，長白山下居民撿到一隻模樣像小貓的野生幼崽，送去長白山自然保護管理中心後，工作人員經過確認，原來是大陸二級保護動物豹貓。在工作人員悉心照料下，剛出生一個月左右的小豹貓狀態良好，已恢復行動能力。

工作人員表示，「救回來後幫貓咪身體檢查都沒問題，只有精神有點萎靡。」

目前，小豹貓狀況良好，工作人員用針筒裝脫脂羊奶粉餵食，抱在懷裡就像小寶寶，超級可愛。預計小豹貓先養在站裡，等貓咪長大自主生活，再放回深山裡。

長白山野生動物救護站到了夏天，經常有居民撿到各種「保護級動物」，舉例一隻尚未滿月的豹貓，救護站工作人員初步檢查身體狀況，還會配制專屬營養餐，餵食脫脂羊奶粉，並配一些消炎藥和益素增強體質，五個月後，豹貓可以獨立捕食時，再野放回大自然。

▲▼ 長白山下撿到一隻豹貓、大陸國家二級保護動物 。（圖／翻攝 吉林日報 央視）

▲豹貓遭到大量捕殺，已列大陸國家二級保護動物 。（圖／翻攝 吉林日報 ）

根據資料顯示，世界上已知的貓科動物有38種，大陸發現有12種分布，在這12種貓科動物中，除了虎、豹、雪豹、雲豹等四種大型貓科動物外，還有5種小型的貓科動物，分別是猞猁、荒漠貓、兔猻、豹貓和亞洲金貓。

豹貓在大陸的分布十分廣泛，以前數量也非常大。但因花紋漂亮，柔軟結實，皮毛曾經是大陸傳統的外貌出口裘皮之一。據統計，在20世紀60-70年代，一年捕殺的豹貓在20到25萬隻，每年收購豹貓的皮張有20萬張，甚至更多，據此推測，大陸豹貓的數量在100萬只以上。

到70年代以後，豹貓遭大肆捕殺，加上人類活動侵佔了其生存空間，豹貓數量呈直線下降，到80年代以後，豹貓皮的年收購量只有不到10萬張。

目前豹貓是國家二級保護動物，列入《中國瀕危動物紅皮書》等級：易危。列入《世界自然保護聯盟》（IUCN）2012年瀕危物種紅色名錄ver 3.1—無危（LC）。列入《華盛頓公約》CITESⅡ級保護動物。新增為國家二級保護動物。

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