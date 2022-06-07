「父親被當醫療廢棄物」　確診家屬痛訴：沒換衣服沒拔針頭就被火化

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

疫情爆發至今，確診死亡多在24小時內被火化，導致民眾無法見到離世家屬的最後一面，但疫情指揮中心指揮官陳時中日前指稱，只有規定24小時內要通報，並無24小時內須處理遺體規定，引發譁然。 一名王姓家屬7日痛陳，父親入院病逝後被當作「醫療廢棄物」，沒有更換衣服、針頭沒有拔掉、穿著內褲就被火化，家屬只能被迫配合，父親也無法善終，呼籲指揮中心承認錯誤，讓亡者安息，也應擬定更有人性的專責病房管理方式，讓家屬有機會探視，不要讓憾事重演。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「染疫死亡大體24小時內火化！家屬終生遺憾！」記者會，黨團書記長萬美玲說，來不及說再見絕對是家屬心中永遠的痛，但為什麼來不及說再見？是誰讓他們不能說再見？如果到現在沒有人要出來承認，請問這些家屬現在情何以堪？既然中央政府沒有這樣說，何來地方政府、各地殯葬業者通通都知道要應該這樣做？

萬美玲質疑，指揮中心現在才甩鍋，不想負這樣的責任，莫非是因為這段時間當中，確診遺體真的非常的多，很多遺體在殯儀館停棺間等著火化，陳時中到現在還要否認、甩鍋，真的應該趕快說清楚講明白，否則家屬、殯葬業者情何以堪？

副書記長洪孟楷說，陳時中到底有沒有對家屬心聲感同身受？有家屬陳情指，「其實講一句很中肯的話，他是接受24小時火化的，因為不希望葬儀社因為處理遺體而被感染，所以當他說24小時內火化，會不捨，但只能免為同意，可是陳部長的一句話，瞬間背負了『不孝』兩個字，阿公成灰已經是事實，我再怎麼樣幫他申冤，換來的變成是要投訴禮儀社，家屬要跟禮儀社互相爭執，這就是甩鍋、不負責任、沒有肩膀，不是嗎？」

一名陳情家屬王小姐說，父親在染疫後入住單獨病房，入院19天後病逝，在住院期間家屬完全不能探視，父親也無法踏出房門一步，有如監獄般的管理方式，只能打電話向醫生、護士詢問病情，且父親病逝前醫院沒有發出任何病危通知，因此家屬一直以為父親可以康復出院，但最後他只能孤獨的離世，「這段時間他的心理受到多少煎熬？我對他真的非常抱歉，沒有辦法帶父親回家，家人也是哀痛萬分」。

王小姐表示，醫生後來告知遺體需在24小時內火化，因此家屬只能被迫配合，從入院前見到父親最後一面後，接下來只見到一具層層保鮮膜包覆的棺木，且火化過程沒有錄影、沒有家屬在旁見證，「我的親人真的死了嗎？棺木裡面的到底是？穿了什麼衣服？放了什麼東西？我們完全不知道，也無法求證」，後來看護說，父親是在包著尿布、沒有換成自己的衣服、針頭也沒有拔掉的狀況，就被包了3層屍袋，最後看到陳時中在電視上否認「24小時火化」的說法，家屬無法接受，這是在懲罰弱勢不懂法律嗎？且家屬只能被迫接受買單殯葬業者的安排、當晚就被收了6萬元的費用。

王小姐說，她們乖乖的通報確診，避免成為疫情黑數，現在想想，若是當初沒有這麼乖，是否有機會善終呢？原來這就是在台灣守法的下場，難道政府是在鼓勵隱匿疫情嗎？讓她最難過的，是父親病逝後被當作「醫療廢棄物」，大家只想趕快處理他，而不是身為人的絲毫尊嚴，「給了我們（指家屬）一輩子的傷痛」。