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詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚致上最敬禮：感謝成全

▲▼詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚改PO敬禮照：感謝成全。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲聽聞羅智強退出桃園選戰，詹江村一改態度，致上最敬禮。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市前議員羅智強6日晚間宣布，退出桃園市長選舉，投下藍營震撼彈。前一天，國民黨桃園市議員詹江村才在直播中諷刺羅無理取鬧，「只要肯德基」。如今聽聞羅退出，詹江村火速發文表示「請收下我的最敬禮，感謝你為大桃園的成全！」

詹江村5日在直播中學習肯德基廣告，不僅躺在地上打滾，口中還不停大喊「這不是肯德基！我要選市長！我不要不分區立委！我只要選市長！」意在諷刺羅智強無理取鬧、不顧大局，一心只想選桃園市長。

羅智強6日一早回覆，詹江村是愛黨心切，出發點是好的，自己會好好反省，尊重他的意見，將繼續專心走桃園，努力在地深耕，只願有個好結局。怎料到了當晚，羅智強旋即宣布退出桃園市長選戰，投下震撼彈。

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者黃克翔攝）

對此，詹江村6日晚間在臉書貼出一張敬禮照，隔空向羅智強喊話「感謝你為大桃園的成全，你的高度請收下我的最敬禮。」話鋒一轉，他也道歉「這陣子我的無禮，也請見諒，我只是一個日落黃花過氣的議員，而你94強，身肩國民黨未來的重負，你的付出跟委屈，我們看在眼裏。」

詹江村說，感謝羅智強沒跟他計較，稍早的回應也讓他感到尊敬，不愧是一個要參選市長的人選，今日羅願意蹲下，日後一定能跳得更高，「如果不嫌棄，能為你效勞的機會，一定有我，感謝你為人民、為國、為黨、為大桃園吞下委屈成全大我。」

許多支持者紛紛留言，「忠貞黨員，直諫不諱」、「國民黨不團結只有輸的份了，想贏只能忍痛放棄，這才是大格局！」但也有人不以為然「您真的把他罵得太難聽了，他一路走來，也為KMT跟人民付出不少，沒有功勞也有苦勞！」、「我傍晚就聽到徧綠的人，用你肯德基嘲諷」、「之前真的把阿強說的有點難聽...」

還有支持者感慨，「國民黨就是如此，教訓起自己人來時連對手都怕！看看人家執政黨在提名候選人前也是殺的刀刀見骨，但等到確定候選人後，就是全黨上下一新支持此人，而反觀國民黨就是繼續鬥爭及私下放話，讓對手可以持續見縫插針，這也就是兩黨最大的差別，所以國民黨真的要團結。」

▼藍營支持者反應兩極，但大多肯定詹、羅二人大肚回應。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲▼詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚改PO敬禮照：感謝成全。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

▲▼詹江村打滾諷羅智強「只要肯德基」 　今晚改PO敬禮照：感謝成全。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

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