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邀蔣萬安「學運世代vs.蔣家後代」對談　林佳龍：他是有天命的

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，交通部前部長林佳龍積極爭取民進黨提名，他7日向國民黨參選人蔣萬安喊話說，「他是有天命的」，邀請蔣萬安就中正紀念堂轉型進行對談，自己本身是野百合學運世代的代表，蔣萬安則是蔣家後代的代表，應該可以一起面對歷史、走向未來，並拋出轉型可涵蓋開放、平等、自由等3個元素。

▲▼林佳龍參訪中正紀念堂常設展。（圖／記者黃克翔攝）

▲林佳龍今天參訪中正紀念堂常設展，與野百合學運照片合影。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

林佳龍今天上午參訪中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」前受訪說，他注意到蔣萬安近期兩度談及中正紀念堂轉型議題，第一次在今年4月提出中正紀念堂的定位要從更有高度的角度來看待，建議改名為「台灣建設紀念館」，這是很值得肯定的第一步；但是6月蔣萬安又提到，中正紀念堂既有基礎不容任何改變，可以增加新的元素，這兩次談話裡面，看出蔣有企圖做一些突破，但也許遇到反彈又退了回去，相當可惜。

林佳龍說，自己本身是野百合學運世代的代表，蔣萬安則是蔣家後代的代表，應該可以一起誠實的面對歷史，共同走向未來，他想邀請他坐下來談中正紀念堂轉型議題，雙方應該有共同的基礎，可從人民的史觀、對人權的追求來談論中正紀念堂可增加的元素，例如開放、平等、自由等3個普世價值的元素。

林佳龍舉例，在「開放」元素方面，中正紀念堂應該是開放空間，可以成為台灣人、世界觀光客認識民主的存在；第二是「平等」的精神，代表這裡沒有壓迫、宰制、神格化、或者去什麼的敵人，而是平等對待，呈現台灣多元共融的精神；第三個很重要價值基礎是「自由」，彰顯言論、出版、集會結社、選舉自由，如同過去自由廣場的牌樓題字從個人墨寶改為人民的廣場，兩廳院也常做藝術的賞析，就剩下中正紀念堂，過去民間把它稱為「中正廟」，覺得供奉著蔣介石，不過，其應被看作台灣捍衛土地、人權共同的資產。

林佳龍並肯定蔣萬安說，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展的最後一哩路「轉型正義」來帶頭，「他是有天命的」，如果他能夠走出來，對於轉型正義的和解有所貢獻。

至於林佳龍邀請蔣萬安對談，是否代表自認為民進黨台北市長人選的代表人？林佳龍說，選舉是選賢與能，是一種民主精神的體現，蔣萬安已經被國民黨提名，另外的政黨包括民進黨還沒有提名，「我覺得不應該停止」，選舉帶動台灣的民主化，選舉就是生活的日常，蔣萬安不該把自己限縮在蔣家後代，且他們兩人都是中生代，可以誠實面對歷史、一起走向未來。

▲▼林佳龍參訪中正紀念堂常設展。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼林佳龍參訪中正紀念堂常設展。（圖／記者黃克翔攝）

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