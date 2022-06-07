陳時中喊「不要等我」　民進黨：縣市長提名「沒等誰」是等疫情緩和

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，打亂民進黨年底縣市長選戰節奏，衛福部長陳時中也公開表態「不要等我」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨現在不是在等誰，等到疫情趨緩再才會進行提名作業；民進黨發言人林靜儀則說，民進黨不會因為特定的人而改變制度與評估。

民進黨預計7月17日召開全國黨代表大會，重頭戲是改選中執委、中常委和中評委，重組黨權力核心，民進黨黨政人士表示，年底地方首長選舉造勢恐延到黨慶，當前以穩住疫情為最優先，全代會定調以黨權力核心改組為主，北北基桃竹提名不一定在7月17日前定案，最遲可能延至8月底。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說明，民進黨身為執政黨，現在不是在等誰，而是在疫情期間社會還有恐慌，包含選對會、所有提名作業都沒有在進行，等到疫情不會造成國人的恐慌跟困擾，才會開始進行選舉作業。

鄭運鵬也坦言，如果現在就開始進行選舉作業，也會讓很多有心人士做文章，認為疫情當前民進黨還在搞選舉，即使國民黨或其他政黨有在做選舉的動作，但是民進黨身為執政黨，中央黨部跟行政部門有不同的功能，民進黨還是會讓指揮中心、行政院把疫情處理好，之後再來進行提名作業。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則說，有關民進黨接下來的提名動作，中央黨部一直都有自己的步調，過程也會持續搜集地方的輿情，民進黨評估到目前為止，「民眾還是希望我們好好治理國家、處理防疫政策」，對於各縣市要推出的候選人，地方黨部也都有評估。

林靜儀強調，民進黨會以民眾認為最重要的事情來評估，過程中沒有因為特定哪些人，而進行制度或評估上的更改，現在最重要的事情還是好好防疫，「地方做最充足的準備，來做最重要的考量」。

鄭運鵬表示，民進黨中央黨部對選舉的規劃，「不是在等什麼人，而是在等疫情緩和」，等到國人對於疫情的整體狀況可以接受，民進黨再來處理，這個政治判斷非常正確，民進黨也不會隨著國民黨自己內部有些爭議，「我們就跟著他們做提名作業」，這個不需要，大家互相尊重。