快訊／陳時中喊「不要等我」　林佳龍：想選市長應提出首都願景

▲林佳龍今天再度向民進黨中央喊話。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，民進黨目前人選未定，除了衛福部長陳時中呼聲最高外，交通部前部長林佳龍也積極表態。林佳龍7日上午受訪說，「防疫工作重要，民主也要向前走」，因為在野黨已經提名了，盡快產生候選人是比較負責任的，儘管民進黨尚未啟動徵召程序，他也不能夠停止腳步，因此陸續提出對台北首都的12個願景。

對於外傳民進黨為了陳時中，要延至8月底才宣布市長人選提名，陳時中在疫情記者會直言：「不要等我啦！」林佳龍今天上午參訪中正紀念堂常設展前受訪說，盡快產生候選人是比較負責任的，因為在野黨已經提名了，沒有母雞除了對小雞有影響外，市民也不知道民進黨的主張是什麼。

林佳龍說，民進黨確實不必在思考其他的限制、自我的限制，應盡快提名、產生候選人，因為黨中央已經得到全代會的授權用徵召，「事不宜遲，大家一起推出最好的人選」，進行公平、良性競爭。

林佳龍表示，讓台北作為台灣首都，帶動台灣世界好，是他的夢想，至於角色可以是坐轎、抬轎，初心一定要以人民為本，期許要參選台北市長的人，能夠提出首都願景的未來想像，就像他已經準備好「12堂課」提出願景想像。

林佳龍說，看起來民進黨還沒有啟動徵召程序，但他也不能夠停止腳步，就像當年他參選台中市長，原本也是準備好，後來黨內出現很多紛爭，最終他禮讓蘇嘉全，並擔任蘇的總幹事，「成功不必在我，從學運世代以來，都希望為更民主自由的台灣盡一份心力」。

林佳龍也談及，政黨政治是選舉政治、責任政治，作為學運世代成員，他期盼選舉就像一場選舉嘉年華，大家提出願景和理想，不管最後參選、勝選的是誰，這個過程本身就很有意義，「防疫工作重要，民主也要向前走」。