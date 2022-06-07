▲指揮中心指揮官陳時中預估，疫情反轉時間可能落在6月10日。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠本土個案有下降趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也曾預估，疫情反轉時間點可能落在6月10日，以6日新增的52,992例來看，病例比前天少了14%，北部疫情下降很明顯，南部則有上升趨勢。而台大醫院兒科醫師李秉穎表示，這段時間確實可能出現轉折，也會慢慢恢復平穩、下降。

對於陳時中估計，疫情在6月10日可能反轉的論點，李秉穎在《年代向錢看》說明，主要是根據國外經驗，當解封後疫情會上升約1至1個半月的時間，接著出現轉折點，從高峰開始往下降，而本土疫情從5月初至今已經一個多月的時間，因此這段時間可能會出現轉折，「慢慢恢復平穩、下降。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，李秉穎也提醒，這波疫情過去，未來仍可能出現第二波或第三波，而每波累積的確診人數越多，流行規模也會越來越小。醫師舉流感為例，若流感發生突變，一波疫情約有10%至30%的人會感染，而新冠也是如此。他提到，在南非研究發現，他們的人口抗體陽性率約是70%至80%，平均而言，每波疫情約有20至30%的人會染疫。

至於邊境解封，李秉穎指出，這部分仍要看指揮中心及專家討論，但他個人認為，「疫情到了某個階段，若出國染疫的風險與台灣內部沒有很大的差異時」，邊境的管制就可以考慮放鬆。