　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中估疫情「6月10日反轉」　李秉穎揭1理由：會慢慢恢復平穩

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮中心指揮官陳時中預估，疫情反轉時間可能落在6月10日。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

新冠本土個案有下降趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也曾預估，疫情反轉時間點可能落在6月10日，以6日新增的52,992例來看，病例比前天少了14%，北部疫情下降很明顯，南部則有上升趨勢。而台大醫院兒科醫師李秉穎表示，這段時間確實可能出現轉折，也會慢慢恢復平穩、下降。

對於陳時中估計，疫情在6月10日可能反轉的論點，李秉穎在《年代向錢看》說明，主要是根據國外經驗，當解封後疫情會上升約1至1個半月的時間，接著出現轉折點，從高峰開始往下降，而本土疫情從5月初至今已經一個多月的時間，因此這段時間可能會出現轉折，「慢慢恢復平穩、下降。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，李秉穎也提醒，這波疫情過去，未來仍可能出現第二波或第三波，而每波累積的確診人數越多，流行規模也會越來越小。醫師舉流感為例，若流感發生突變，一波疫情約有10%至30%的人會感染，而新冠也是如此。他提到，在南非研究發現，他們的人口抗體陽性率約是70%至80%，平均而言，每波疫情約有20至30%的人會染疫。

至於邊境解封，李秉穎指出，這部分仍要看指揮中心及專家討論，但他個人認為，「疫情到了某個階段，若出國染疫的風險與台灣內部沒有很大的差異時」，邊境的管制就可以考慮放鬆。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
快訊／北市「巨大路樹」倒了！5車遭壓毀　雙向封閉
張君雅小妹妹24歲近況曝！　激瘦18kg變超正護理師
快訊／聯結車台9線撞民宅！　駕駛當場死亡　
快訊／華視誤報「共軍攻台、火山爆發」　北檢調查結果出爐
LIVE／男網紅離奇猝死Jolin前經紀人豪宅　母疑「不單純
發表會上沒提到！　他試用iOS 16見「1圖示」讚爆
網紅在蔣承縉家猝死　解剖查死因...母悲：他只是個上班族
快訊／台灣F-16A爆意外！　在夏威夷重落地受損
拱天宮159年來首度淹水！　白沙屯媽大雨中完成開爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iOS 16「這功能升級」讓他最有感！　安卓人笑：我用快2年了

白色巨塔再掀風暴！名醫服務30年控霸凌被逼走　彰基回應了

台中乾燥劑大廠爆召回確診員工上班　害群聚1傳25！衛生局回應了　

在日本買粽子吃！他興奮「咬下一口」臉秒綠　6千人笑翻：好誠實

魚被「活生生剝皮」劇烈抽搐！他目睹凌遲酷刑：魚會掉淚就好了

麥當勞「長老級漢堡」是它！問世近60年藏3秘密　網驚：難怪完美

追到捨不得睡的劇是哪部？　鄉民狂推「1神作」：還二刷前3季

爸染疫女兒陪病9天「遇6確診者仍快篩陰」　9招防疫方式曝

彰基名醫服務30年被逼走！「點名院長陳穆寬」公開霸凌內幕

馮世寬訪視中榮　肯定中央公園給藥得來速、科博館兒童BNT作業

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

iOS 16「這功能升級」讓他最有感！　安卓人笑：我用快2年了

白色巨塔再掀風暴！名醫服務30年控霸凌被逼走　彰基回應了

台中乾燥劑大廠爆召回確診員工上班　害群聚1傳25！衛生局回應了　

在日本買粽子吃！他興奮「咬下一口」臉秒綠　6千人笑翻：好誠實

魚被「活生生剝皮」劇烈抽搐！他目睹凌遲酷刑：魚會掉淚就好了

麥當勞「長老級漢堡」是它！問世近60年藏3秘密　網驚：難怪完美

追到捨不得睡的劇是哪部？　鄉民狂推「1神作」：還二刷前3季

爸染疫女兒陪病9天「遇6確診者仍快篩陰」　9招防疫方式曝

彰基名醫服務30年被逼走！「點名院長陳穆寬」公開霸凌內幕

馮世寬訪視中榮　肯定中央公園給藥得來速、科博館兒童BNT作業

黃大洲開挖捷運、建大安森林公園　蔣萬安：台北重要推手

台積電股東會明登場、同步提供線上直播　劉德音將親自釋疑

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話　違反《個資法》被訴

日本最新「海外團客旅遊指南」曝！全程戴口罩　有人確診仍可繼續玩

吃日本A5和牛與鮑魚龍蝦2000有找　初魚鮨／初魚鐵板燒插旗宏匯廣場

時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

《英雄聯盟：激鬥峽谷》校際盃冠軍出爐...東泰太陽榮獲總冠軍

快訊／北市路樹又倒！永樂國小旁老樹壓5車　橫佔路面掃對面民宅

端午前後華南「龍舟水」爆發　暴雨製造機夾帶雷電冰雹　

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來

500萬輕豪宅沒了！嘉縣得主「拿不出發票」喪失資格

地牛翻身！東北部發生規模6地震

醫揭「全台該中都中了」　1理由避南北死亡交叉

快訊／大雷雨襲1縣市　16縣市大雨

你是確診「無敵星星」或暫時流星　醫曝關鍵

「台大不是給鄉下人讀的」　男大生親吐3大打擊

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

更多熱門

相關新聞

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

新冠肺炎疫情延燒，打亂民進黨年底縣市長選戰節奏，衛福部長陳時中也公開表態「不要等我」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨現在不是在等誰，等到疫情趨緩再才會進行提名作業；民進黨發言人林靜儀則說，民進黨不會因為特定的人而改變制度與評估。

邀蔣萬安「學運世代vs.蔣家後代」對談　林佳龍：他是有天命的

邀蔣萬安「學運世代vs.蔣家後代」對談　林佳龍：他是有天命的

快訊／陳時中喊「不要等我」　林佳龍：想選市長應提出首都願景

快訊／陳時中喊「不要等我」　林佳龍：想選市長應提出首都願景

何時能脫口罩　「不會馬上全部取消」

何時能脫口罩　「不會馬上全部取消」

「對得起3千染疫亡者家庭？」　國民黨轟陳時中：盡速下台謝罪

「對得起3千染疫亡者家庭？」　國民黨轟陳時中：盡速下台謝罪

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染陳時中李秉穎

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

媳婦忍3年才認「跟公公一發就中」

等到救命手術費　驚見捐款人是劉在錫

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面