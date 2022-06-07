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社會 社會焦點 保障人權

第一天認識就撿屍　準人夫「怕家人知道」賠80萬下場仍慘

記者黃翊婷／新北報導

張姓業務去年2月間與朋友相約到新北市某KTV喝酒、唱歌，因而結識女子小美（化名），他卻在對方醉酒意識不清時，將人帶到汽車旅館性侵，事後因為不想讓家人知道此事，加上即將與女友結婚，同意賠償80萬元和解，但還是被新北地院依乘機性交罪判處2年有期徒刑，沒有宣告緩刑，等於還是要坐牢2年，全案仍可上訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲張男被控性侵小美，賠償80萬元還要坐牢2年。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

判決書中指出，張男出庭時矢口否認性侵小美，並強調女方在旅館房間休息時是清醒的，兩人是在清醒的狀態下發生性行為，過程中甚至有配合換姿勢，之後又在房間裡睡了1、2個小時，當時兩人確實是合意性交。

不過，小美接受警詢時表示，和張男是在KTV包廂裡認識的，兩人很少互動，當晚她大約喝了1、2個小時的酒，期間有去上廁所2次，之後發生的事情就不記得了，包括如何離開包廂、KTV都完全沒有印象，只記得依稀聽到有人說「她好像叫不醒」，接著意識到自己好像在車上，但後來進入旅館、發生性行為的事情都沒有印象，直到隔天醒來發現張男上半身赤裸、自己下半身沒有穿褲子，才驚覺可能遭到性侵，嚇得趕緊穿上衣服逃離現場，並傳訊息向男友求救，直到現在都因為害怕再遇到相同的狀況而不敢出門上班。

小美的男友證稱，女友有說要去KTV，但後來就聯繫不上，他查詢手機定位發現是在汽車旅館，趕緊傳訊息詢問，可是都沒有獲得回應，直到女友清醒才聯繫他，說是遭到性侵，「她說她很害怕，一直哭泣，我們才去報案、驗傷。」

而當晚載到張男和小美的計程車司機也證稱，小美當時醉到無法自己站立，都是由張男扶著，前往第一間汽車旅館時，因為工作人員發現小美無法清醒回話，所以拒絕讓他們入住，但張男堅持要去另一間汽車旅館，他只好把人載過去，抵達之後是男方先下車，再開另一側的車門扶女方下車。

新北地院法官認為，小美男友、計程車司機的說詞都與小美證述的情節相符，加上她與男友在通訊軟體的對話中不斷表達負面情緒，多次表明沒有勇氣面對、擔心男友無法諒解，連去醫院驗傷、警局報案都感到恐懼，最後是在男友的陪伴下鼓起勇氣，前往驗傷、報案，因此認定張男上述所辯之詞均是卸責之詞，不足採信。

法官接著指出，張男在案發當日才與小美相識，卻為了一己私慾侵害女方的性自主權，實屬不該，但他犯後始終辯稱雙方是合意性交，加上即將與女友結婚，不想讓家人知道此事，因而積極與女方和解，並同意賠償80萬元，難認有真摯悔意，最終依乘機性交罪判處2年有期徒刑，沒有宣告緩刑，全案仍可上訴。

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