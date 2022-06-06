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性侵惡狼靠5招逃22年！藏台北宜蘭4處　2字曝不再犯案原因

涂男逃亡期間常以廢墟、空屋為家，躲避警方追緝。（翻攝畫面）

▲涂男逃亡期間常以廢墟、空屋為家，躲避警方追緝。

圖文／鏡週刊

台北市警方5月初偵破一起豪宅竊案，1名富商剛從銀行提領520萬元現金放在家中，結果錢莫名失竊，警方調閱監視器，發現竊賊身分是名逃亡22年的通緝犯涂明朗，刑事局冷案中心統計發現，涂嫌至少犯下8件性侵害案、4件住宅竊盜。

警方分析涂所犯的8件性侵案，發現被害人的年紀從11歲到30歲不等，且以裸睡居多。當年11歲的女童被侵犯後，警方曾請她口述嫌犯長相，並請美術系學生手繪畫像，時隔20年，刑事局冷案中心檔案裡的畫像，與涂男現今模樣仍有8分像，差別在於當時他留長髮，如今則是短髮。警方進一步調查發現，涂每次犯案後，都會刻意剪短頭髮，躲避追緝。

▼通緝犯涂明朗為躲避查緝，都以單車代步，從不開車或騎機車。

通緝犯涂明朗為躲避查緝，都以單車代步，從不開車或騎機車。（警方提供）

警方分析，涂的犯罪手法屬於「權力獨斷型」，認為自己可以占盡別人便宜，能主宰被害人，恣意掠奪對方的金錢、身體。涂告訴警方，性侵女人只是因一時性起，方便、快速、免費。他還透露，2005年曾性侵一名女移工，事後看她從異鄉來台很可憐，還給了她2,000元。

涂所犯性侵案集中在2005年之前，警方問他近10年為何沒再犯？他沉默了一下，接著跟員警要了紙筆，默默寫下「陽痿」二字。

▼涂男犯下豪宅竊案後，逃往宜蘭，躲藏在礁溪一處涵洞。

涂男犯下豪宅竊案後，逃往宜蘭，躲藏在礁溪一處涵洞。（翻攝Google Maps）

為何涂明朗能逃亡22年不被抓到？警方分析，他早已習慣一個人生活，只住在空屋、下水道、廢墟，不跟親友通聯，此外，他看準警察只會臨檢汽機車，不會臨檢單車，所以只騎單車，避免通緝犯的身分曝光。

警方清查，涂在台北市、宜蘭至少有4個窩藏地點，如遊民般居無定所。緝捕過程中，警方曾試圖追蹤他的手機訊號，發現他到一個窩後，會待到隔天清晨才搭捷運離開，即使出捷運站，也會步行很長一段路，才會進另一個窩，甚至曾在涵洞內生活超過3天，逃亡方式異於常人。

▼台北市芝山捷運站附近的廟宇，也是涂男的藏身處所之一。

台北市芝山捷運站附近的廟宇，也是涂男的藏身處所之一。

值得一提的是，警方追查豪宅竊案期間，認為涂偷得鉅款，生活應該過得很不錯，沒想到他犯案之後，竟躲到台北市芝山公園一座廟旁的收容所。此外，涂熱愛運動彩券，會挑選固定彩券行做為生活圈的中心，並結識同好。

此外，涂挑選犯案地點也有「偏好」，他特別喜歡4樓、有頂樓加蓋的公寓，旁邊最好緊鄰別棟公寓，因為可從頂樓自由移動、挑選下手目標，萬一行竊失風，也能從其他公寓屋頂逃跑；而戶外有鐵窗、冷氣機或正在修繕中、有鷹架的公寓，因為容易攀爬、逃脫方便，也成為他犯案的目標。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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