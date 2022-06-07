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馬斯克威脅放棄「440億美元交易」　推特回應：會合作共享資訊

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）揚言放棄交易，推特回應表示會繼續合作共享資訊。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）不滿推特一直拒絕提供有關「垃圾郵件機器人帳戶」的資訊或數據，因此揚言要放棄440億美元（約新台幣1.29兆）。對此推特回應表示，會繼續合作共享資訊，以根據合併協議的條款完成交易。

根據《路透社》報導，在給推特的一封公開信中，重申了他對機器人帳戶詳細資訊的要求，因為推特一直沒有提供，明顯違犯了義務。

推特股價一度下跌5.6%至37.92美元，與馬斯克提出的每股54.20美元的報價相比大幅折讓，這表明投資者預計交易不會以商定的價格完成，推特最後下跌2%，而特斯拉上漲1.2%。

推特隨後發聲明表示，推特已經並將繼續與馬斯克合作共享資訊，以根據合併協議的條款完成交易。

推特補充，打算以商定的價格和條款完成交易。

馬斯克質疑推特，關於「垃圾郵件帳戶」的公開文件的準確性，聲稱這些帳戶至少佔用戶群的20%。但推特不同意，只提供了公司如何處理垃圾郵件帳戶的詳細資訊。

自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克曾表示，他的首要任務之一是從平台上移除「垃圾郵件機器人」。

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