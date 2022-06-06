拜登「願軍事介入護台」　日經：美國對台承諾強度前所未有

▲ 拜登武力護台說受到各界關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登5月底表態，若中國武力犯台，願動用軍事力量保衛台灣。《日經亞洲評論》報導，這番爆炸性宣言一出，台灣學者及官員忙著評估華府立場，而專家認為，這代表美國支持台灣的承諾強度前所未有，甚至更甚於1996年台海危機爆發時。

拜登5月23日在美日峰會聯合記者會上表示，若中國武力侵略，美國願意軍事介入護台，隔天則強調，對台戰略模糊政策沒有改變。《日經》6日援引知情人士說法報導，台灣總統蔡英文政府對拜登武力護台說並未刮目相看，反而擔心這番言論可能激起北京挑釁。

一名駐台北外交官受訪表示，台灣政府內部對於拜登說法帶來的額外不確定性究竟是正面或負面存在不同看法，「這是有益增加戰略模糊性，還是冒險將中國推向更危險的路徑？」

遠景基金會執行長賴怡忠則說明，拜登過去也曾發表類似言論，這反映他的個人觀點，但戰略模糊性依然存在，「這不代表美國政策有重大改變，但表明美國將嚴肅應對中國對台灣可能的入侵行為。」

賴怡忠指出，美國並未向烏克蘭派遣軍隊，而拜登此言暗示美國對台灣的應對將會不同，但「美國是會向台灣派兵，還是（在中國入侵情況下）對中國採取軍事行動，這點仍不明確。」

但報導也提到，值得注意的是，美國支持台灣的承諾比中國1996年試圖以試射飛彈干擾台灣大選時更強。當時華府決定派出航母艦隊行經台海，藉此警告中國。

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