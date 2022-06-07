KKLife米漢堡2.0！青花椰米餅美味升級　玩轉食尚抓住你的胃

▲KKLife翠玉米漢堡使用青花椰與米飯結合，打造懶人輕食新「食」尚。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

俗話說「吃飯皇帝大」，無論再忙再懶再沒時間，「好好吃飯」都是日復一日的日常中最不能馬虎的事，現代人飲食習慣不同以往，除了注重營養成分，還要在快步調的生活中滿足快速食用又兼顧美味的需求，聽起來仿若天方夜譚！KKLife看準消費者的飲食需求，將米漢堡再升級、推出「翠玉米漢堡」，打造懶人輕食新「食」尚，多種口味讓你吃不膩，就是要抓住你的胃！

▲KKLife掌握飲食趨勢，看準消費者需求推出青花椰米餅。（圖／KKLife提供）



KKLife為有35年冷凍食品經驗的碁富食品旗下自有品牌，與廣受消費者喜愛的「紅龍」師出同門，而KKLife主打貼近都會生活型態的飲食選擇，讓現代人在快步調的生活中也能吃到美味營養的食物，針對消費者越來越「挑剔」的飲食需求，結合近年「花椰菜米」趨勢，KKLife獨家使用了市面上少見的青花椰米，將青花椰與米飯結合，推出米漢堡「2.0版本」，全新升級青花椰米餅。資料顯示，一碗白花椰菜飯，熱量和含醣量只有白飯的1/6，是近年「減醣飲食」聖品，根據食藥署食品營養成分資料庫資料，青花椰每100公克中就含有3.1克膳食纖維，除此之外，維生素A、C、E含量皆比白花椰高，青花椰菜含豐富營養素，被許多人譽為「抗氧化蔬菜之王」，更是健身者喜愛的蔬菜之一。

KKLife的米漢堡系列口味多樣，有三杯雞、椒麻雞丁、壽喜牛丼、干燒蝦仁、麻油杏鮑菇、松露百菇、三杯珍菇⋯⋯等，中式、西式、日式通通有，特選的台南11號米，晶瑩飽滿的米粒讓米餅格外紮實，米飯粒粒分明卻富有黏性，一口咬下又有Q彈口感，加上青花椰的米餅口感更豐富，干燒蝦仁翠玉米漢堡的調味香辣濃郁，以洋蔥、番茄醬、辣椒醬等調味包裹飽滿的蝦仁乾燒收汁，清爽米餅搭配滋味濃郁的內餡，讓味蕾超享受。

▲干燒蝦仁翠玉米漢堡。（圖／資料照）



三杯雞翠玉米漢堡選用口感鮮嫩的雞腿肉，佐以台式經典三杯風味，爆香過的薑蒜、醇香的麻油與香氣十足的九層塔，記憶中經典的台菜滋味，夾上清爽的翠玉米餅，迸發出餐廳級的美味，微波加熱只要150秒就能品嚐到媲美現做的美食，且不添加甜味劑、味精、防腐劑，全家人更安心。

▲短時間就可享用美食，還可隨喜好變化吃法，餐餐都有新鮮感。（圖／記者周宸亘攝）



無論你是天天坐辦公室的上班族、懶得開火的微波爐愛用者、一有空就往山上跑的凹豆咖、花椰菜米的狂熱粉絲還是最愛嚐鮮的吃貨族群，KKLife翠玉米漢堡都能讓你心滿意足，想來點口味變化？米漢堡變身炒飯、燉飯、pizza更是易如反掌，根本是零廚藝料理小白的救星，便利美味又有飽足感，讓你在快節奏的生活中餐餐都能吃出新鮮感。

現在上KKLifeＸ紅龍食集官網購買翠玉米漢堡系列，嚐鮮價每袋179元（內含3份，原價195元／袋），momo、蝦皮通路也買得到，KKLife門市也祭出優惠，到門市購買翠玉米漢堡3袋就送肉捲一條（口味任選，原價75元／袋），懂吃的你現在就把握機會手刀嚐鮮。