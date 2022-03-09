摩斯新推「紅烏龍烤雞珍珠堡」！生日慶咖啡5折、買31送31

▲摩斯漢堡新品「紅烏龍烤雞珍珠堡」將於3/11上市。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡3月12日將迎來31週年生日慶，除了推出「紅烏龍烤雞珍珠堡」等多款新品之外，也推出MOS安心取優惠，包括紅茶、咖啡等多種飲品5折起，還有多項人氣餐點買31送31、買50送50等，除了可以跨店分批取，還能轉贈親友，想省錢的消費者可把握機會買一波！

摩斯將於3/11推出「紅烏龍烤雞珍珠堡」，嚴選帶皮嫩雞腿肉，以特調茶香醬汁醃漬入味後高溫烘烤而成，搭配用台灣紅烏龍作為基底熬製的茶香烤雞醬，加上新鮮生菜，夾入添加Q彈「超級大麥」的米飯，多層次口感與雙重紅烏龍茶鄉餘韻，帶出經典美味。

▲摩斯米漢堡升級加入「超級大麥」，膳食纖維是一般大麥的2倍。（圖／記者林育綾攝）

其中超級大麥由澳洲研究機構開發，膳食纖維是一般大麥的2倍，為低升糖食物，能促進腸道蠕動，增加飽足感，是風靡日本的機能性穀物。新品部分還有「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「海鹽烏龍茶歐蕾」等。

▲摩斯推出「紅心芭樂蒟蒻冰茶」、「海鹽烏龍茶歐蕾」。（圖／記者林育綾攝）

另外為了慶祝31週年，新推出的「MOS安心取」也祭出滿額禮、米漢堡免費升級、會員加碼優惠、生日慶典新飲品優惠等活動，3/11-4/30推出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，還可跨店分批取、轉贈親友。

活動期間使用安心取轉贈功能，成功轉贈5人還可參加抽獎，有機會抽中3120元摩斯卡，共10個名額。而3/12當天單筆消費滿200元，即送「摩斯永續種籽」一份，數量有限贈完為止。

▲摩斯漢堡新推出「MOS安心取」功能，也祭出滿額禮、米漢堡免費升級、會員加碼優惠、生日慶典新飲品優惠等活動。（圖／記者林育綾攝）

另外3/11-4/30還推出澳式黑咖啡第二杯半價優惠，原價130元，優惠價98元，可單杯加價升級摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾。而因應白色情人節，3/14-3/20也推出巧克力米派或抹茶紅豆米派搭配中杯摩斯咖啡，原價90元，特價69元。

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

而人氣速食店肯德基再度與知名麻辣鍋品牌《青花驕》聯名，近推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時販售，將咔啦雞裹上道地四川青花椒，還有多種辛香料熬出的獨門青花椒麻醬，一口咬下，香、麻、辣蔓延至舌尖，香麻滋味加上酥脆多汁的口感，讓人漢堡的同時也體驗大啖麻辣鍋的滿足快感。其中曾經造成轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也經典回歸，同步即日起-4/18期間限定開賣。

即日起到全台肯德基購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡限定套餐」(含 XL 套餐、雙人餐、歡聚餐)， 持發票明細或憑社群 (FB/IG) 餐點分享截圖證明，到全台青花驕門店內用，即可享「青花驕特色綜合丸 (原價$238)」免費招待1份。

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）