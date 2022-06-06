桃園6／8、6／11再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

▲桃園再開25個社區接種站，擴大疫苗接種。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日於市府防疫專案會議指出，為擴大疫苗接種，市府規劃6月8日上午8時至12時，於25處社區接種站，提供莫德納疫苗接種服務，滿6歲即可接種，但未成年者須由家長陪同；另6月11日上午8時至12時、下午1時至4時則提供成年人及兒童BNT疫苗接種服務，滿5歲即可接種，而未成年者亦須由家長陪同。

上述2天的接種場次，都提供60歲以上（50歲以上原住民）長者免費愛心計程車接送服務，接種完後還可領取2劑快篩試劑、700元禮券及桃園好米1包，盼再提高長者疫苗覆蓋率。

關於社區採檢醫療站服務量能，鄭市長說明，桃園計有28家醫院、255家基層診所及13處社區醫療採檢站參與「綠色醫療通道服務」，於5月20日疫情高峰時期使用度最高。5月11日至6月5日期間，13處社區醫療採檢站PCR採檢人數累計9萬6,283人、看診人數1萬6,514人、持快篩陽性申請確診判讀服務者有9,616人，其中7,360人經醫師判斷為確診，另有586人由醫師直接開立抗病毒藥物，透過此機制有效降低採檢壓力。

鄭市長表示，儘管13處社區醫療採檢站採檢人數已大幅下降，考量目前疫情，市府仍維持13處社區醫療採檢站，規劃以縮減時間、場次等方式彈性處理，繼續提供市民就近採檢、領藥的便民服務。