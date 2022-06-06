宜蘭+874「降回千例以下」　林姿妙：仍須持續觀察

▲宜蘭6日新增874確診、新增2死，72死近5成3天內死亡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭6日新增874確診，另新增1女1男死亡病例，年齡都是80多歲長者，其中1人打1劑疫苗、另1人打2劑疫苗；宜蘭至今累計72死，有30人未打疫苖、35人確診3天內死亡、50人是80歲以上長者。在校園疫情方面，是累計共7,427位學生、758位教職員確診。

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中央今(6)日宣布宜蘭縣新增874名確診個案，另新增2名死亡個案。縣長林姿妙表示，由於接種第四劑(第二次追加劑)須間隔5個月以上，6月19日後，全縣有近2萬名65歲以上長者符合接種資格，縣府除了開放醫院及診所施打以外，也將持續辦理大型接種站，協助符合資格的長者儘速接種，提醒尚未完整施打疫苗的民眾，儘速完成疫苗接種。

林姿妙也指出，雖然6日確診人數降到1千人以下，但疫情發展仍須持續觀察，提醒民眾留意個人的健康狀況，如有疑慮或不舒服，請盡快接受篩檢。



疫情方面，宜蘭衛生局表示，新增2名死亡個案，年齡都是80多歲，1名女性及1位男性。其中1人施打1劑疫苗、另有1位已施打完2劑疫苗。其中1人為長照機構的住民。2人從5月20日至5月28日陸續發病，因不敵病毒先後病故。另外，新增確診學生數共242人、教職員工26人，累計共7,427位學生、758位教職員確診。