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德元埤荷蘭村假日市集11日開市　大家來趟防疫健康行

▲台南市觀光旅遊局將於6月11日-12日與7月2日-3日，舉辦德元埤荷蘭村假日市集「休日時光 x 理想生活提案」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局將於6月11日-12日與7月2日-3日，舉辦德元埤荷蘭村假日市集「休日時光 x 理想生活提案」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局將於6月11日-12日與7月2日-3日，舉辦德元埤荷蘭村假日市集「休日時光 x 理想生活提案」，活動安排精彩的戶外音樂展演、好吃又好逛的特色攤位、森林遊藝工作坊以及各式各樣的親子創意活動，讓現場民眾享有味覺、視覺與觸覺的獨特體驗，歡迎民眾來德元埤德蘭村享受豐富悠活的市集活動。

市長黃偉哲表示，疫情雖然瞬息萬變，相信只要大家持續不懈怠地做好防疫措施，戒慎不恐懼、謹慎不緊張，就能戰勝疫情。市府也將持續推出各項休閒觀光振興計畫，在完善防疫措施的前提下，打造台南成為安心旅遊首選城市，復甦在地產業，歡迎大家一同到台南來趟有益身心健康的防疫健康行。

▲台南市觀光旅遊局將於6月11日-12日與7月2日-3日，舉辦德元埤荷蘭村假日市集「休日時光 x 理想生活提案」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局長郭貞慧表示， 德元埤荷蘭村位於本市柳營區，以擁有豐富的生態資源與荷蘭風車聞名，本次活動以「休日時光 x 理想生活提案」為發想，希望創造適合親子遊憩與深度體驗的空間，讓小朋友盡情放電、大朋友自在放鬆，共渡悠閒的假日時光，所以除了集結各地特色攤主及表演者所組成不容錯過的市集及展演活動外，第1周以「大地美感藝術」為主題，邀請大小朋友來「大地塗鴨」、享受在林間放鬆身心的五感體驗；第2周以「自然童趣遊玩」為主題，召集「小老闆」來設攤、進行自然觀察與探險、體驗「林間走繩」的刺激，在夏日炎炎的休日，找到生活中更多新奇的發現，也期待創造安心旅遊及振興產業雙贏局面。

綠草如茵的園區，也適合來場「森林湖畔野餐」，一邊野餐一邊看著靜謐綿延的綠意與水道，心也同時開闊起來，讓美好的假日時光舒坦又平靜，感受休日該有的悠閒步調。

相關活動訊息可至「台南旅遊網」或活動臉書查詢。活動如遇颱風或雷雨等不可抗力因素，主辦單位將延期或取消當日活動，並將訊息公告於觀光旅遊局及活動相關網站。

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