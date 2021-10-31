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嘉義縣120攤文創小農開市　振興券500元可購限量夢幻超值組合

▲▼嘉義縣振興市集熱鬧開市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣振興市集熱鬧開市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣最大的嘉有好市集因疫情停辦至今，睽違半年以全新面貌「嘉義縣振興市集」30日在嘉義縣政府前廣場重新開市，集結環保局的再生家具展售、資源回收兌換、農業處的在地小農及文觀局的文創商品、伴手禮超過120個攤位。縣長翁章梁到場宣導振興五倍券政策，期許市集將振興五倍券發揮最高效益，大家一起努力振興地方經濟。

▲▼嘉義縣振興市集熱鬧開市 。（圖／記者翁伊森翻攝）
振興五倍券10月8日開始使用，前段時間因防疫限制，許多行業營運都受到影響，為吸引人潮、錢潮來嘉義，縣府推出多項振興五倍券加碼方案，就是要放大振興券效益，讓持券前來嘉義縣消費的民眾，消費回饋有感。

30日重新開張的振興市集有來就送的限量來客禮，使用紙本振興券500元，可購得價值超過1,000元的限量夢幻超值組合，在攤位使用紙本振興券消費還可以獲得刮刮卡、摸彩券序號、抽獎券等，一次買齊嘉義縣在地好物，還有機會把大獎帶回家。

▲▼嘉義縣振興市集熱鬧開市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場不僅有振興券優惠活動，主辦單位特別準備烤大豬提供免費品嚐，也有親子攀樹體驗、柿子果醬、小花蔓澤蘭噴霧DIY、泡泡及雜耍互動遊戲、捐贈發票兌換市集現金券等。

民眾購物前領取集點卡，消費滿百獲得1點，集滿5點可兌換市集現金券外，再加碼贈送「好康等你來+1」摸彩活動兌換碼1張，讓您有機會入住價值500萬的輕豪宅，翁章梁現場也抽中頭獎1名，獎品是DYSON空氣清淨氣流倍增器1台。

▲▼嘉義縣振興市集熱鬧開市 。（圖／記者翁伊森翻攝）
翁章梁指出，振興市集就是要吸引消費者以現金或消費券來嘉消費，幫忙小農、文創業者，以及疫情期間營運受創的旅宿和餐廳業者，希望嘉義縣25億元的消費券都能留在嘉義，讓各行各業都能因中央的振興政策而振興起來。

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