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社會 社會焦點 保障人權

鬼切片！女大生騎到路口「恣意左轉」　擊落男大生雙雙慘摔

記者邱中岳／台北報導

北市中山區松江路、建國北路3段口，3日上午11時許發生車禍，1名女大生騎車沿建國北路上課途中，卻在松江路口突然左轉，整台機車撞上同方向的另名男大生騎士，2台機車當場倒地，警消到場發現2名騎士身上多處擦挫傷，所幸送往醫院救治後並無大礙。

警方調查，3日上午11時許，19歲的劉姓女騎士騎乘機車沿著建國北路3段，卻突然從外側車道左轉松江路，撞上另名22歲的路姓男大生，2人當場摔倒。

▲▼女大生騎車上演鬼之切入，撞上直行的男大生騎士，最後2人均倒地受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女大生騎車上演鬼之切入，撞上直行的男大生騎士，最後2人均倒地受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場之後，發現2名騎士身上多處擦挫傷，立刻將2人送往醫院救治，所幸經過治療包紮後並無大礙，2人酒測值均為0；目前2人不願提告，將待肇事責任出來再談其他賠償、告訴。

警方指出，女大生騎車左轉並未先切入內車道，直接從外車道切入撞上路姓男大生，可能已經違反《道路交通管理處罰條例》第48條，可依規定處以新台幣6百元至1千8百元的罰鍰。

▲▼女大生騎車上演鬼之切入，撞上直行的男大生騎士，最後2人均倒地受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女大生騎車突然左轉後撞上男大生，2人倒地送醫，所幸並無大礙。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市政府警察局中山分局提醒民眾，綠燈於路口左轉彎時，應先駛入內側(左轉)車道，留意後方及對向有無車輛，確認安全無虞再轉彎，以避免發生交通事故。

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