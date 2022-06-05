降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

▲降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」。（圖／翻攝自《基隆人日常》臉書社團，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鳥屎集體降落！一名網友4日上午經過基隆田寮河仁一路，發現一輛轎車沾滿鳥屎，拍下照片PO文表示，「車主快來移車⋯電力公司對面！」文章曝光後，引發網友熱議「車被砸還可以報警….這真的太鼻酸了」、「集體落屎，慘不忍睹」。環保局已派員加強清理人行道、鳥屎，避免造成環境汙染。

一名網友在《基隆人日常》臉書社團貼文表示「車主快來移車⋯電力公司對面！」，引來千名網友按讚，並紛紛留言表示，「車被砸還可以報警….這真的太鼻酸了！」、「集體落屎，慘不忍睹！」、「天啊～這是特別彩繪嗎？」、

「包膜兼彩繪」、「這群鳥是烙賽嗎？」

▲網友4日上午經過基隆田寮河仁一路，發現一輛轎車沾滿鳥屎。

基隆市中心田寮河兩側信一路、仁一路數10棵行道樹，近日出現上千隻白鷺鷥築巢下蛋，站滿樹梢上或飛來飛去，有小白鷺、夜鷺、牛背鷺和黃頭鷺等，成為市區生態奇景。有路人經過此路段，鳥屎從天而降滴在頭上，直呼「撐傘或戴安全，才能躲過鳥屎襲擊」，提醒民眾要小心。

基隆市環保局長賴煥紘表示，會視情況利用高壓水槍噴洗，加強清理人行道、鳥屎，避免造成環境汙染。

▲基隆市中心田寮河兩側信一路、仁一路數10棵行道樹，近日出現上千隻白鷺鷥站滿樹梢上。

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