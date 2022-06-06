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大陸 大陸焦點 特派現場

美國務院官網再放回「不支持台獨」　大陸外交部：事實不容否認

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部新聞發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院官網一個月內兩度更新，網站上的「美台關係論述」，再次放上一度遭移除的「不支持台獨」字眼。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，已經注意到美國國務院網站再次更新美台關係事實清單，重新放回了「不支持台獨」的表述，「事實不容否認，歷史不可篡改，是非不能歪曲。」

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，也是美方在中美三個聯合公報中做出的鄭重承諾。

他強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方做出的政治承諾，將拜登總統有關美國「不支持台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，「以台制華」，否則將對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

美國國務院5月5日更新官網美台關係現況，將「對台六項保證」納入一中政策，並確認台灣是美國印太重要夥伴外，且刪除先前2018年版本內「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，引發美國對台政策是否改變的臆測。

國務院5月28日再次悄悄更新美台關係現況論述，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字。最新版也明指，美國對台做法數十年來維持一致，跨越歷任政府。

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