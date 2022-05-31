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大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布「穩住經濟33項」政策　求Q2經濟數據「不跌破合理區間」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲疫情與封城重創大陸經濟。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疫情嚴重衝擊經濟，大陸國務院近日印發《紮實穩住經濟一攬子政策》，其中共有6大方面33項具體政策措施。大陸國務院強調，要切實把第二季經濟穩住，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接二十大勝利召開。

《紮實穩住經濟一攬子政策》共有6大方面33項具體政策措施，分別為財政政策（7項）、貨幣金融政策（5項）、穩投資促消費等政策（6項）、保糧食能源安全政策（5項）、保產業鏈供應鏈穩定政策（7項），以及保基本民生政策（3項）。

▲▼上海。（圖／路透社）

其中，有多項受到大量關注，包含第5項「加大政府採購支持中小企業力度」，將面向小微企業的價格扣除比例由6%至10%提高至10%至20%；政府採購工程要落實促進中小企業發展的政府採購政策，根據項目特點、專業類型和專業領域合理劃分採購包，積極擴大聯合體投標和大企業分包，降低中小企業參與門檻，堅持公開公正、公平競爭，按照統一質量標準，將預留面向中小企業採購的份額由30%以上今年階段性提高至40%以上，非預留項目要給予小微企業評審優惠，增加中小企業合同規模。

第7項「加大穩崗支持力度」，優化失業保險穩崗返還政策，進一步提高返還比例，將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%。拓寬失業保險留工補助受益範圍，由中小微企業擴大至受疫情嚴重影響暫時無法正常生產經營的所有參保企業。企業招用畢業年度高校畢業生，簽訂勞動合同並參加失業保險的，可按每人不超過1500元的標準，發放一次性擴崗補助，具體補助標準由各省份確定，與一次性吸納就業補貼不重複享受，政策執行期限至今年底。

▲▼上海。（圖／路透社）

第18項「穩定增加汽車、家電等大宗消費」，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區、郊區指標差異化政策；鼓勵家電生產企業開展回收目標責任制行動，引導金融機構提升金融服務能力，更好滿足消費升級需求。

第27項「優化企業復工達產政策」，疫情中高風險地區要建立完善運行保障企業、防疫物資生產企業、連續生產運行企業、產業鏈供應鏈重點企業、重點外貿外資企業、「專精特新」中小企業等重點企業復工達產「白名單」制度，及時總結推廣「點對點」運輸、不見面交接、綠色通道等經驗做法，細化實化服務「白名單」企業措施，推動部省聯動和區域互認，協同推動產業鏈供應鏈企業復工達產。積極引導各地區落實屬地責任，在發生疫情時鼓勵具備條件的企業進行閉環生產，保障其穩定生產，原則上不要求停產；企業所在地政府要做好疫情防控指導，加強企業員工返崗、物流保障、上下游銜接等方面服務，盡量減少疫情對企業正常生產經營的影響。

▲▼上海。（圖／路透社）

第28項「完善交通物流保通保暢政策」，全面取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制，著力打通製造業物流瓶頸，加快產成品庫存周轉進度；不得擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，嚴禁硬隔離縣鄉村公路，不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和民用運輸機場。嚴禁限制疫情低風險地區人員正常流動。

大陸國務院強調，新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰，「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。」

大陸國務院還說，各地區各部門要進一步提高政治站位，在工作中增強責任感使命感緊迫感，擔當作為、求真務實，齊心協力、頑強拼搏，切實擔負起穩定宏觀經濟的責任，以釘釘子精神抓各項決策部署的貫徹落實，「切實把二季度經濟穩住，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」

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