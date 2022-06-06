國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

▲國軍火砲射擊紛擾，縣府邀請中央協調。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



國家中山科學研究院於台灣東南沿海進行軍事操演及無人航空系統（UAS）作業，由於火砲射擊干擾漁民作業，在台東縣政府請求協調下，由立委廖國棟邀集國防部、漁業署、台東縣政府及台東、新港及綠島等3個區漁會於6日共同討論如何保障漁民權益。與會的各漁會理事長、總幹事都強烈要求國防部演訓活動或試射作業能夠避開魚汛期，並且修改敦親睦鄰經費給予的法條，嘉惠漁民。

縣長饒慶鈴表示，台東海域在頻繁的火炮演練出海管制下，漁民權益已明顯受損，除希望能協調軍演時間能避開漁汛期外，也盼中央能將國軍睦鄰的補貼基金，開放給漁會申請，讓漁民能實際受用。今年已超過100多天軍演，讓原本漁業資源遞減的海域，漁民漁獲量低造成收入大減，國家軍事演習也需要顧及人民生計，縣府也會為漁民爭取權益，共同守護漁權。

今天「台東縣漁民權益保障座談會議」，縣長饒慶鈴指示副縣長王志輝率農業、民政等單位主管前往聆聽各界意見，並由農業處長許家豪進行相關漁業權益簡報，王志輝在會中則表達縣府支持國家及國防安全，不過，也必須要兼顧漁民的生計問題，希望國防部等單位進行演訓或是武器研發試射作業時，能夠避開魚汛期，讓漁民方便出海作業。

台東縣內3個地區漁會理事長、常務監事及總幹事發言時，都一致建議請國防部與台東各地漁會建立即時通報機制，另外，漁會也應有權利領受國軍睦鄰的補貼基金，希望中央能確實體認出海人的辛苦。能夠在漁民重要的捕鬼頭刀魚汛期後的7月再進行演習等活動，另外，綠島鄉議員李數奼則指出，7、8月是綠島旅遊旺季，島上所有業者都靠著這2個月，希望國防部能將實施期程在9月展開。