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直衝發燒1！台南Josh離婚日「觀看次數驚呆」　網見內容讚勇敢

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲短短兩天，「離婚日」觀看次數破百萬。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《台南Josh公開「離婚日」！驚曝Amber暴行：終於有人能救我　網看到哭了》，台南Josh本月4日發布影片，透露Amber家暴、控制的行為已經發生多次。值得一提的是，該則影片截至今天為止，觀看次數已經破百萬，引發網友熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台南Josh離婚Vlog點閱突破百萬」為題發文，提到該部「離婚日」的影片觀看次數已破百萬，會有這麼多人關注，是因為剛好跟上美國安柏（安柏赫德，Amber Heard）的熱潮嗎？

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從台南Josh的YouTube可見，他的頻道在2017年以「夾娃娃」影片起家，不過現在則以棒球為主軸。截至目前為止，觀看次數破百萬的影片共有6部，而第6部就是「離婚日」，而且該影片還衝上「發燒1」。

因此消息曝光後，也引發網友討論起這麼多人觀看的原因，「很明顯受害者一堆，哭哭」、「他這樣講出來也好啦，很多男生都不敢說，男生被家暴這方面資訊也蠻難取得的，拍出來正好給正在受苦的男人們看看要如何解決」、「他這件事是很好的教材」、「真的難得有男的被家暴願意出來講」、「他講出來是真的蠻勇敢的」。

 ▲「離婚日」衝上發燒1。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲「離婚日」衝上發燒1。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

也有網友認為，可能是因為離婚的主題不易拍攝、很新鮮，所以才引發關注，「因為一般人很難複製這主題吧」、「剛好有別人沒有的題材，當然要發揮啊」。事實上，台南Josh在影片一開始也說，「今天我要來拍一個很嶄新的題材啦，這個應該很少有人拍過，因為它的門檻有點高啦」。

而該部影片除了觀看次數高之外，也吸引不少網友抖內、鼓勵台南Josh，其中更有人直呼「恭喜你恢復單身」，男生要分享自己被家暴的經驗真的不容易，拍這影片實在很勇敢。

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