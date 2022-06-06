iOS傳更新災情！才清出8GB　一上15.5「容量爆了」客服也喊怪

▲有iOS用戶更新到15.5後，發現空間大爆炸，連照片都拍不了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果在5月時推出iOS15.5正式版，算是一次大版本更新，雖然沒有太多全新功能，但改進細節和bug修復。沒想到，近日卻傳出「空間爆炸」的災情，不少用戶都反應，更新到15.5之後，系統資料占了大量空間，連客服都說不尋常，直嘆「蘋果在暫存釋放這塊，真的要好好加油，以前很少發生這種事」。

這位網友在PTT的iOS板上發文，「iOS系統資料爆炸」，文中表示，他在更新到15.5後，看到容量快滿時，就把照片都抓出來，清出了約7～8G的空間，「但是昨天想拍照時，突然發現無法拍照的現象，去檢查空間，突然發現沒有任何儲存空間了，明明我才剛清完照片耶！」

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一查他更納悶了，因為系統資料爆到28G左右，「我檢查了各APP、刪了各種暫存，結果清不到1G的空間」，這讓他覺得很怪，「光iOS加系統資料可以佔我64G的一半以上？而且也不知道這些是什麼東西。」致電客服，對方則說系統資料上限13G左右就算很大了，原PO遇到的情況確實有點怪。

▲原PO發現系統資料爆到28G左右。（圖／翻攝自PTT）

至於客服建議的解法，則是清除所有內容，在不登帳號下重新使用iPhone，如果系統資料容量沒問題了，再回復備份。原PO聽到後就嘆了口氣，因為這是他本來最不打算用的方式，「沒辦法了，為了不讓手機莫名其妙空間被塞爆

也只能這樣做了。」最後在清除所有內容、重置後，才成功清出50幾G，「希望之後使用，不要再默默偷吃我系統資料空間了」。

貼文一出，就有人也直呼，「剛剛突然LINE容量爆炸，去看以後，結果22G是安怎？手機就直接跳出容量不足，剛剛不知道發生什麼事情」、「沒有用，我之前發文問過了。無解。更新15.4後，系統暴增那次，我馬上備份重置還原，剛開始系統空間變回不到10G（我256G，APP載很多）結果隨著每天使用，不到3個月就暴增到快30G……現在已經不想再去管它了」。

另外，也有網友表示，「曾經用iCloud 回復資料後，系統檔暴增，後來還是老方法iTunes備份後清除，再回復資料才正常」、「我把Apple ID登出再登入，成功釋放25G，從29變4G。連續兩次都一樣的情況，不知道是不是iCloud卡了什麼」、「FB、IG砍掉重新安裝，就少了5GB……好扯」、「之前有試過巫術，時間往後調3個月，回桌面，再調回現在的時間，就變少了，但好像不是每個人都有效XD」。