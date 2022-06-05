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2寶媽累癱！下班顧家睡不到6小時　家暴夫還傳暗號「擠奶了」求歡

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲台北一職業婦女無法忍受丈夫不照顧小孩，又在自己疲累不堪時傳暗號「擠奶了」求歡，求歡不成施加暴力，訴請離婚。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名職業婦女小湘(化名)與丈夫阿宏(化名)育有2幼子，小湘指控，阿宏每天下班回家就回房休息，自己睡滿12小時，她下班獨自照顧小孩，不僅每天睡不到6小時，阿宏還在她疲累不堪時，傳暗號「擠奶了」求歡，在她拒絕後腦羞成怒，用水瓶潑她，還喊「沒上床睡不著啦」，將她拖到地下停車場，導致她身上多處瘀傷。小湘向法院訴請離婚，經上訴到台灣高等法院判准，阿宏需付2子撫養費每月各1萬5千元。

判決書指出，小湘與丈夫阿宏結婚12年，婚後和婆婆同住，育有兩名幼子，夫妻年收入都破百萬，家境富裕。小湘指控，她在懷長子期間，丈夫僅陪同產檢1、2次，從長子出生後開始分房，待次子出生後，阿宏工作返家就馬上回房休息，多次與他溝通都無法改善，同時她與婆婆也因小孩教養問題相處不睦，阿宏對此也是敷衍應對。不只如此，阿宏脾氣暴躁，經常以「腦殘」、「靠北」、「智障」等話辱罵她，平時不關心她，有需求時又求歡，2人因性生活不協調，造成重大摩擦。

小湘表示，阿宏有多次暴力行為，2011年間因雙方爭執而將小湘拖到1樓中庭，2017年再度出手毆打並恐嚇「要不要我再把妳拖到樓下打」，2019年1月18日，2人又因子女管教問題起口角，阿宏動手毆打她，導致小湘有後腦挫傷、雙手挫傷、瘀青等傷害，才剛打完不久，阿宏竟傳訊向小湘邀約上床稱：「快哄睡，擠奶了」，小香怒回：「你才打完我，是要我過去繼續給你打嗎」，阿宏並未否認，只繼續說：「上床了」，還傳送愛心貼圖。

同年9月30日，阿宏又強行要小湘配合行房，小湘回稱自己並非妓女，希望阿宏尊重她，阿宏竟又惱羞成怒，拿水瓶潑她，再將她強行拖到地下停車場，導致小湘膝蓋、大腿有多處瘀血，阿宏還稱「沒上床睡不著啦」、「不然養個小三回來好不好？」、「潑你水剛剛好」。小湘認為，阿宏這些暴力行為，已使婚姻關係破裂，讓她覺得難以繼續維持，向法院請求離婚。

阿宏否認指控，認為夫妻難免意見不合，他只承認在盛怒時曾動手潑小湘一杯水，並因劇烈爭執而有拉扯之行為，而且他已深刻反省，並完成保護令內容的認知教育輔導12次，還積極參與婚姻諮商課程，學習溝通、相處之技巧。至於夫妻間之性生活，他無強迫小湘發生性行為，且頻率也正常。

法官勘驗夫妻倆的LINE對話，發現阿宏邀約小湘到床上「再擠一下奶」，小湘怒回：「我昨天加班這麼累這麼晚，回來你已經打呼」、「你什麼都不管，只會吃跟睡」、「我的親人要離開了，我非常傷心，你不但沒有來關心過我，還只會冷言冷語。」，但阿鴻只是冷回：「自找的」、「上床不要」，讓小湘不禁情緒爆炸，指出「我累的要死，還陪你上床，你還好意思說，晚上9點就躲去睡覺，早上你也睡到9點，一天睡12小時，我一天才不到6小時的睡覺時間，是我應該當神仙嗎」等語，顯見夫妻感情冷淡疏離。

法官認為，阿宏不顧小湘獨自負擔2名幼子大部分生活、家事，還須兼顧工作，卻只顧及自己需求，在小湘忙於照顧子女之際邀約行房，被拒心生不滿還反嗆，2人婚姻已有裂痕。且根據小湘驗傷報告、2人對話錄音、訊息等證據，阿宏在求歡被拒時，不僅動手打人、潑水，還不顧他人眼光，強拉小湘至地下室停車場，且2人2019年11月間分居迄今已2年，夫妻倆情分盪然無存，無法回復共同生活，經上訴到台灣高等法院判准離婚，阿宏需付2子撫養費每月各1萬5千元。

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