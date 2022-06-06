兒童MIS-C爆首例！醫示警死亡率2%「染疫6週內發燒+6症狀」要就醫

記者趙于婷／台北報導

台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰透露收治一名10歲男童4月底確診輕症康復後，在端午連假前出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），緊急搶救才救回一命。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧今也特別到指揮中心分享「6大警示症狀」，包括腹痛、腹瀉、皮膚出疹、嘔吐、眼睛充血和頭暈，提醒家長一定要特別留意。

▲馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧。（圖／指揮中心提供）

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黃瑽寧說明，所謂的MIS-C是感染後免疫反應，主要是新冠病毒清除了，但身體免疫反應還沒穩定，最常發生在感染後的2~6週，確切發生率還不明確，不清楚有多少比例會發生。

針對無法確切推估發生率，黃瑽寧解釋，第一是因為亞洲人的發生率比黑人、白人和拉丁裔少一半，所以不能引用外國數字，第二是根據統計，感染Omicron誘發MIS-C的比例比之前的Delta低，因此用最保守的方式來說，「若以國內最糟的狀況去初估，發生率大約是萬分之一」。

MIS-C發生族群6歲~19歲都有可能，但以6歲~12歲年齡段最多。黃瑽寧也特別提到，根據國外研究發現，打一劑新冠疫苗，可下降97%風險，所以以目前台灣兒童接種百分比，家長不用過度擔憂。

黃瑽寧提醒，孩子染疫康復後的6週內都是觀察期，如果出現「突然發高燒三天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀」等都要特別注意。其中也以腸胃道症狀最常見，包括腹痛、拉肚子，就醫要跟醫師說清楚，醫師都會知道這樣的問題，一定會立即處理。

黃瑽寧強調，症狀也因人而異，發生問題的系統不同，一般來說，MIS-C致死率約1%~2%，醫療早期介入可以降低死亡率，所以家長千萬不要在家裡窮擔心，還是建議要讓孩子接種疫苗。

▲▼MIS-C說明。（圖／指揮中心提供）