名醫估兒童「長新冠」不常見！數週後耳鳴、體力變差「發生了就面對」

▲馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情波及多名孩童，不少家長也擔心孩童是否會有「長新冠」問題。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧今表示，兒童長新冠不常見，也很少聽到家長說孩子有嗅味覺失調等問題，兒科群組是曾討論過確診孩子康復後，有耳鳴等症狀。他也強調「發生比例不高，但發生了就面對它。」

黃瑽寧說，孩童嗅味覺失調發生比例沒有像大人這麼高，根據之前看到的數字大概是0.8%，門診也很少聽到家長說孩子有類似情況，而在長新冠方面，兒童比例也非常低，就算要比較染疫前後身體狀況，也一定要有對照組。

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黃瑽寧進一步指出，臨床上兒童長新冠比例很少，但要說案例也肯定有，兒科都會群組討論碰到的病例，的確也有碰到孩子染疫康復後，開始有耳鳴等症狀，國外也都有報導，不過比例不高，「若發生了，就面對它。」

另外，針對國內出現多系統發炎症候群（MIC-S）案例，黃瑽寧提醒，孩子染疫康復後的6週內都是觀察期，如果出現「突然發高燒三天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀」等都要提高警覺，儘速就醫。