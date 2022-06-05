小女警連撞賓士、特斯拉、日產　只賠50萬挨轟想擺爛...分局回應了

記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局25歲鄂姓女警5月11日下午2時許，駕駛警用巡邏車的行經林口區文化路三段，疑恍神不慎撞上路旁的賓士GLA180及特斯拉Model3，並造成警車翻覆，事後遭波及車主貼文抱怨，肇事女警和林口分局消極處理，女警未道歉只想用理賠金額50萬賠償3車，分局擺爛不理。對此，林口分局表示，警員有積極處理中，絕無消極擺爛，明天（6日）將赴林口區公所調解會開協調會調解。

▲林口分局女警開巡邏車疑恍神撞車瞬間 。（下圖同／記者陳以昇翻攝）

新北市林口警分局5月11日下午2時許，一部警用巡邏車行經林口區文化路三段392號前，駕駛鄂姓女警疑恍神不慎撞上路旁停車格內的NISSAN計程車、賓士GLA180及特斯拉Model3，當場造成警車翻覆四腳朝天，駕駛及副駕駛座警員自行爬出車內，幸好2人僅受到擦挫傷。據官網顯示，遭撞的NISSAN、賓士及特斯拉新車總價超過400萬元。

事隔近1個月，Nissan Juke的車主在「Dcard」抱怨，自己無辜受害，車禍後造成用車不便，對方理賠金額只有50萬（要賠三台車），她感覺警察態度很擺爛，目前雙方對於賠償金額也無共識，肇事的女警未出面道歉，女警說「她現在也焦頭爛額，很忙之類的」，後來就變成此事由派出所的所長在談。

▲ 被害車主貼文抱怨 。（圖／記者戴上容翻攝）

車主說，一開始車子被拖回原廠修理，後來才得知，警方保險金額總計只有50萬元，可能不夠賠3台車，所以警方警方希望他們能去民間修車廠維修，他們也同意了，警方事後又說想要把車買回去，價格卻比市價還要低至少10萬元。

車主表示，他與另一台賓士的車主都不同意警方提出的買價，要求仍送原廠修理，但至今「原廠都說車子沒送回來」，質疑被敷衍了事。

此外，車主對於林口分局IG寫著「...警察局聞訊立即由駐區督察代表局長到派出所關心員警並致贈慰問金，另分局長也親自帶著補氣飲品慰問，希望員警都能平平安安」，對於女警肇事還被慰問感到不解，據傳是因為她的父母也是警界人士。

記者致電林口警忠孝所長何昱慶，他回應，肇事3車部分，特斯拉部份已經處理完畢，剩下的Nissan Juke以及賓士，車主認為日後賣車會因這次的事故造成損失，因而提出「折損鑑價」的賠償，所以他們也依法提出折舊計算，雙方沒有共識，警方要求把車子買下也是車主提出的，但這部分價格落差沒談成。

針對女警被控不聞不問，所長解釋，因為女警當時是在執行公務中，他認為身為主管，有義務為屬下出面處理，並非女警不出面，女警因為公務受傷，局裡才給予慰問，女警的父母都是警界人員但已經退休，慰問與此無關。車輛保險金確實是50萬元，就算不足部份也會由女警補齊差額，絕對會負責，目前是安排在明天(6/6)進行協調。

▲ 林口忠孝所副所長林家益出面說明 。（圖／記者戴上容翻攝）