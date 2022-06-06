柯文哲以為24小時火化　殯葬處曝2大實務挑戰「不得申請寄存遺體」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。台北市長柯文哲5日稱，自己也一直以為是在24小時內火化；但台北市殯葬處長陳冠伶說明，沒有強制24小時內火化，但因為碰到2個挑戰，包括規定不得申請寄存遺體等。

台北市長柯文哲5日下午出席2022台北國際龍舟錦標賽閉幕式，會前被媒體詢問確診亡者火化爭議，柯文哲表示，他也一直以為是24小時，「昨（4）天才知道沒有。」

據了解，北市殯儀館5月處理的確診亡者數為617人，6月至今則有158人。針對確診火化時間爭議，台北市殯葬處長陳冠伶5日下午受訪時說明，其實過去從未強制24小時內火化，但實務上就是會當天火化；週末期間一直在討論此事，也理解許多民眾的需求，但碰到第一個挑戰為「空間」，已經將二殯所有可用空間都想過一輪，但真的沒有地方可以暫存。

陳冠伶說明，第二個挑戰則是「規定」，因為《台北市市立殯葬設施使用管理辦法》也有規定，經確認染患《傳染病防治法》規定之第一類及第五類傳染病之遺體，不得申請寄存遺體及遺體淨身、化粧、入殮等服務，但最大困難仍屬空間，所以可能還是得維持現在做法。

至於該問題是否已提報府級討論？陳冠伶指出，目前還在與業者討論，也和新北市政府有溝通，目前初步了解新北市做法與北市府相同，情理上認同要讓家屬好好道別，但目前仍在努力找尋互相平衡的處理方式，特別是遺體存放規範限制較多。