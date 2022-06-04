看IMAX「天花板突爆破」！他坐第一排　嚇喊音效太強：就在我旁邊

▲天花板掉落。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

IMAX是加拿大的IMAX集團所研發的一種巨型銀幕電影，一名網友特地早起，到影院觀看由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），電影看到一半就聽到「隆隆」的聲音，5秒鐘後就看到天花板掉下來，事發位置離他四個座位而已。不少網友直呼「免費升級爆破特效」。

原PO在PTT發文，為了親身體驗IMAX大螢幕的爽感，特地趕早場電影，觀看由湯姆克魯斯主演的經典電影續集《捍衛戰士：獨行俠》，怎料電影看到一半，突然聽到「隆隆」的聲音，「過了不到5秒，就看到整個天花板掉下來」，而且事發位置就在他旁邊，離他僅4個座位而已，「該說是iMAX的效果太強了嗎？」

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他坐在影廳第一排，「因為左腳傷了，所以想說選一個走道旁的位子，進出方便」。他貼出現場照片，可以看到地板一片混亂，天花板破了一個洞，幸好現場無人員受傷，而影廳也補償現場的民眾，一個人給2張免費電影兌換券。

貼文一出，掀起網友熱烈討論，「現在臨場體驗都這麼逼真？」「為什麼付一樣的錢，你們的比較好玩」、「特效真好，賺爛了」、「幫你升級4DX」、「身歷其境欸這特效」、「值回票價」、「加料不加價，便宜你了」、「看來阿湯哥炸的是你的位置」、「還以為阿湯哥會從那個洞跳下來」、「超越IMAX的最佳體感」、「這特效成本很高喔」。也有網友指出，「好險沒壓到人」。

本站稍早也報導《快訊／高雄大遠百影城天花板掉落！ 民眾：以為《捍衛戰士》特效》，立委林岱樺服務處主任周忠信今早帶著家人到高雄大遠百威秀影城看電影，當時影廳內正播放《捍衛戰士：獨行俠》，未料天花板卻突然掉落，他驚恐表示，「人生第一遭，看電影看到一半天塌下來了，還好塌在第一排沒人座，一切平安就是福！」

針對此事故，威秀影城公告指出，如已預訂高雄大遠百威秀影城6月4日第三廳IMAX場次之購票者，官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票（線上退票不會收取手續費）；現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票2小時規定者，可持未使用之電影票於7日內至高雄大遠百威秀影城現場櫃檯進行退款事宜。

▼天花板破一個洞。（圖／翻攝自PTT）

